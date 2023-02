A falta que ela faz

Os altos do Mercado Público de Porto Alegre ainda não estão com todas as lojas ocupadas, o que se explica em parte pelo hábito do consumidor de relutar em subir um andar para comer ou fazer um lanche, mesmo com elevador (um pouco escondido) e escada rolante. E a área também precisa de sinalização vertical e horizontal. É um espaço grande para caminhar, e fica oculto para forasteiros sem placas indicativas.

Sumidouro do capricho

Fala-se com lojistas, pequenos comerciantes, donos de operações gastronômicas e até mesmo com microempresas e a queixa é unanimidade. Bateu uma pasmaceira geral. A pontualidade que já não era boa, sumiu de vez: o capricho, outro artigo raro, também sumiu; é difícil encontrar um bom funcionário e os que existem estão empregados. O que espanta é a velocidade do degringolamento.

Os 150 anos do Tribunal

Será realizado hoje, a partir das 8h30min, no Palácio da Justiça, o café da manhã de lançamento da programação alusiva aos 150 anos do Tribunal de Justiça (TJ-RS). O sesquicentenário será celebrado no dia 3 de fevereiro de 2024, mas os eventos referentes à data já começam neste ano de 2023, na administração da presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Processamento de dados

Demoram para processar, mas na cabeça do povo do andar de baixo, escândalos como o da Americanas acabam sendo sintetizadas de uma forma cartesiana. O que ele faz é juntar mais uma conta no rosário dos recentes casos em que os culpados estão bem à vista mas, como dizia Saint Exupèpery, o essencial é invisível aos olhos. Resumem o causo em uma simples frase: "tudo ladrão".

Algodão entre cristais

Enquanto o chefe dispara petardo contra o Banco Central, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), vem sendo mais amigável com o mercado, pelo menos da boca para fora. O que estamos vivendo é a cena clássica dos filmes policiais que os interrogatórios mostram, com o tira bom e o tira mau. Provisoriamente.

Bobagens pensadas I

O presidente Lula (PT) tem criticado dia sim outro também o presidente do Banco Central por causa da Taxa Selic. Roberto Campos Neto foi tratado com menosprezo, como "aquele cidadão". É uma técnica mais antiga que abotoar camisa, desvio de atenção de olho no povão, ainda mais que pesquisa recente do PoderData mostra que seu governo está com 35% de "ruim e péssimo".

Bobagens pensadas II

Para o povo da volta dos mercados públicos, que não sabe o que é Selic nem que juro alto é medida para controlar a inflação, os adjetivos por ele empregados soam como música. Ele só capta "juro alto", e Lula sabe disso. É uma bobagem pensada, não de improviso. Nisso o presidente é craque. A questão é por quanto tempo esse palavrório se sustenta.

Eis o culpado

O culpado pelo calote dos empréstimos do BNDES de Cuba e Venezuela é Jair Bolsonaro (PL), segundo Lula para a coluna Radar da Veja. Claro que sim. Também é dele a culpa pelo terremoto na Síria e na Turquia e pelo efeito estufa. Mas essa do calote é de lascar...

Muy amigo, muy amigo

O governo do companheiro Alberto Fernández passou a cobrar o equivalente a R$ 1,47 por tonelada de carga dos barcos brasileiros que transportam carga no Rio Paraguai, em Santa Fé. O Brasil já pediu explicações.

Cabrais em dobro

Algumas emissoras insistem em batizar o município de Novo Cabrais para Novos Cabrais, apesar de os ouvintes alertarem sobre o erro.

Ar seco