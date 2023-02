Quando um rio definha

Desabafo da leitora Zilk Herzog Meurer, moradora de Rio Pardo e autora desta foto: acabou a areia no rio Jacuí. Nos balneários da Praia dos Ingazeiros e Santa Vitória, só se enxerga grama e pedras, inclusive no leito do rio. Foram muitos anos de extração incessante, muitas vezes ilegal.

Inferno no campo

Além da estiagem na região produtora, a Fronteira Oeste do Estado registra prejuízos de toda ordem. O gado já não tem mais pasto verde, os açudes secaram, sem renda o comércio vende um miserê, é um círculo infernal que se abateu sobre o Rio Grande do Sul.

Maior uvada do mundo

O Rotary Club Bento Gonçalves São Francisco está organizando no município de Pinto Bandeira a "Maior Uvada do Mundo" no dia 12 de março. Serão 40 casais de agricultores que com seu tachos de cobre e méscolas iniciarão o cozimento de uma tonelada de uva Isabel in natura.

Nova ponte

uma nova ponte ligando o Rio Grande do Sul à Argentina deve começar a ser construída ainda neste ano A informação do repórter Cláudio Isaías de queé um alento para a região. Pode se projetar que Porto Xavier e entorno terão grandes mudanças a partir desta obra de infraestrutura.

A extinção do bem escrever I

Esse aplicativo de Inteligência Artificial que cria textos a partir de palavras-chave será a ruína de redações e outras atividades correlatas. Um dos setores da comunicação que poderá ser impactado é o das assessorias de imprensa.

A extinção do bem escrever II

O próprio cliente poderá fazer o trabalho. Claro, para quem se contenta com palavrinhas enfileiradas sem criatividade, ignorando nuances e aspectos que só um profissional descobre e realça.

Centro Unimed

A Unimed Porto Alegre inaugura seu novo Centro de Diagnóstico no dia 9 de fevereiro às 19h, na rua 24 de Outubro, 791, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre (em frente ao Parcão). O prédio chama atenção de quem passa na área, muito bonito.

Prepare seu coração

Tão certo quanto a tartaruga tem casco, a promessa do presidente Lula (PT) de isentar de Imposto de Renda quem ganha dois salários-mínimos já em 2023 vai onerar as faixas logo acima, e não só dos ricos. O contribuinte está há 14 anos sem correção e já viu esse filme desde o descobrimento do Brasil.

Por falar em renda...

...a frase "em se plantando dá" na carta que o escrivão Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei Dom Manuel I após o descobrimento poderia ser "em se criando impostos, dá". E dá como chuchu em cerca.

Olho branco

Apesar das acusações de beneficiamento próprio de recursos públicos a um ministro, como asfaltar a estrada que passa na frente da sua fazenda no Maranhão, o governo Lula não comenta e nem toma atitude em relação a este quadro do primeiro escalão. Na gíria popular, está fazendo olho branco para seu ministro, tipo não quero nem saber.

A CPI perigosa

Após sua reeleição para presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) falou que pretende criar a CPI das invasões do dia 8 de janeiro. Ué! O presidente Lula já declarou que era contra!

Sobre omissões

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi exaltado como homem que sempre se pautou pelo rigor do cargo, e que nada fez de errado. Às vezes, o problema não é o fazer, mas o deixar de fazer. Em alguns casos, Pacheco deixou passar o que não poderia ter passado.

Campeão mineiro

O governador Romeu Zena decididamente é a joia da coroa do Partido Novo. Sua gestão teve R$ 2,2 bilhões de superávit no exercício findo, o maior da história de Minas Gerais.

Internet insegura