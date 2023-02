Duas em uma

Convivem harmoniosamente no mesmo templo católico Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora dos Navegantes, ainda mais agora às vésperas de sua grande festa, feriado municipal em municípios que têm rio. Nas religiões de matriz africana, Iemanjá equivale à santa dos navegantes. A Igreja do Rosário fica lotada na semana antes da procissão.

Uma empresa chamada Senado

Ser candidato a presidente do Senado como Rodrigo Pacheco (PSD) significa lotear um sem número de cargos fixos e temporários para agradar os partidos que o apoiam. O cobertor é curto. Saberemos hoje se Arthur Lira (PP) é o azarão na Câmara.

Eles não se seguram

Mais uma bronca depositada no colo de Lula. o MP investiga o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil) por ter apresentado informações falsas à Justiça Eleitoral por fazer 23 voos de helicóptero durante a sua campanha eleitoral para deputado federal, ano passado.

Sem novidades no front

Em 1995, o gaúcho Carlos Alberto Lima Barreto já denunciava em seu livro "A Farsa ianomâmi", os verdadeiros interesses que estão por trás dessa extensa reserva indígena, que possui uma área equivalente a Portugal.

Os novos excluídos

Deu no Espaço Vital do colega Marco Antonio Birnfeld; Vara Civil da Bahia procura gays, trans e lésbicas. Héteros são rejeitados. Não é preciso fazer nenhum comentário adicional, embora isso seja inconstitucional. As leis, ora as leis, elas foram feitas para serem violadas.

Os dois Centros



Fernando Albrecht

Apesar da queda significativa do comércio de rua no Centro Histórico, alguns pontos seguem valorizados. Durante a pandemia, a única rua que não teve desvalorização dos imóveis foi a Voluntários da Pátria, foco das classes D e E. Lojas de galerias também têm o habitual "aluga-se". Os camelôs e ambulantes que não ambulam mataram o Centro formal.

Desenvolvimento social

A partir de hoje estão abertas as inscrições para o Fundo de Desenvolvimento Social 2023 da Sicredi União Metropolitana RS. Até 19 de março, as entidades beneficentes podem incluir as suas propostas para avaliação no site https://fundosocialsicredi.com.br/. O programa existe desde 2018 e, através dele, os associados destinam parte dos resultados da cooperativa para ajudar a sociedade.

Festival de beicinhos

Com a recusa do presidente uruguaio Lacalle Pou em aderir ao bloco sonhado por Lula, começou o festival de beicinho no governo. Depois de Lula, o escalado de plantão para criticar a soberania do Uruguai foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O pente que não penteia

Nem o governo passa um pente fino nos ministros que escolhe e nem os partidos passam Pente fino nos seus quadros. OU, se passam, fazem o popular olho branco.

