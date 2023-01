Patrimônio da cidade

Explica, mas não justifica

Mais é menos

Prova dos nove

Se Jair Bolsonaro ainda tem força no Congresso, a prova dos nove será a eleição para presidente do Congresso. Dos Estados Unidos pede para que derrotem Rodrigo Pacheco (PSD) e elejam Rogério Marinho (PL). Pela lógica, ex-atleta não tem essa bola toda.

O Uber deita e rola

As incríveis falhas do GPS que marcam os pontos de partida em outra rua e até bairro do Uber carecem de explicação. Talvez porque foram feitas com sobras de peças da Tempestade do Deserto, primeira invasão do Iraque.

Esperar que o aplicativo explique é causa perdida, pois nem para seus motoristas que reclamam o aplicativo dá explicação.