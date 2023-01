O Museu do seu Júlio

Na próxima segunda-feira, 29, o Museu Júlio de Castilhos, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), completará 120 anos - é o oitavo mais longevo do Brasil. Na data, será inaugurada a exposição "Aos 120 - nossa história", no hall de entrada original da casa que pertenceu a Júlio de Castilhos e família.

Criadores de moedas

Para quem tem 15 moedas diferentes como a Argentina, criar mais uma com o Brasil é fácil. Difícil vai ser honrar compromissos sem mudar as regras do jogo, como só acontece com o país vizinho. Ainda mais que o presidente Alberto Fernández está "balança mas não cai'. Provisoriamente.

Baita mico

Fabricantes de eletros Samsung (crédito de R$ 1,2 bilhão com as Americanas) Semp (R$ 70 milhões), LG (R$ 52,8 milhões) Lenovo (R$ 31 milhões) e Dell (R$ 37 milhões) são alguns dos fornecedores da varejista apontados pelo UOL. Haja armário para tanto esqueleto.

Vaca atolada

O acordo para um gasoduto com a Argentina na região da Vaca Muerta com recursos do BNDES é altamente contestável. O preço é altíssimo (US$ 500 milhões), e poderia ser investido em energias limpas no Brasil. Só para ajudar esse estranho mix de esquerdista-peronismo, a exploração de xisto é feita injetando água com produtos químicos no subsolo.

Esses especialistas...

Quando do primeiro choque do petróleo, em 1973, especialistas no assunto diziam que o mundo só teria petróleo para 20 anos. Passaram-se 20, 39, 59 e a Saudi Aramco diz que ainda teremos petróleo por décadas.

Por falar em reservas...

... na época, o Ministro do Petróleo da Arábia Saudita, xeque Yamani, garantiu que a última gota do petróleo não seria gasta em carros, mas na petroquímica.

O golpe de Lula

Na Argentina, Lula disse que o impeachment de Dilma Rousseff foi golpe de Estado. Então, é bom ele conversar com os ministros do STF, a Justiça Federal e com o Congresso Nacional e, depois, prender todo mundo.

Por fim...

... nunca acredite em nada até ser oficialmente negado. (Claud Cockburn, jornalista inglês)

Da bijuja ao alcatre

Sobre o hábito de gaúcho de usar pila em vez de real. Quando o cara pede 10 "real", diz "empresta 10 pila"; quando precisa de 10 mil diz "empresta 10 pau". Nos anos 1980, se dizia "quilo de alcatra" para quantias significativas. Nos anos 1950, era "bijuja". Os bancos falavam em "ervanário".

Morte em duas rodas

São arrepiantes as estatísticas de mortes no trânsito envolvendo motos. Os números da EPTC mostram que em 2022 foram 75 mortes e, destas, 45,7 foram de motoqueiros. Basta ver como eles se comportam no trânsito para entender.

O osso que ninguém larga

Dá para entender a frustração do senador que não se reelegeu Lasier Martins, pelo que sugeriu e nunca conseguiu levar adiante. Entre eles, a volta da prisão após condenação de segunda instância, que é um despautério, moralização do Senado e mudanças na escolha dos ministros do STF. O sistema não larga o osso.

Em se malhando dá

Farroupilha está presente com 29 expositores na Feira Nacional da Indústria da Moda (Fenin), em Gramado. Tradicionalmente conhecida pelas malhas, Farroupilha criou um estande conceito na feira - custeado pela própria prefeitura. A expectativa dos expositores é positiva.

