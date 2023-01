A velha, como está?

O TCE-RS colocou em campo seus técnicos para operar o Laboratório de Análise de Obras Rodoviárias para verificar o estado da "estrada velha" para as praias, iniciativa idealizada pelo presidente do Tribunal, Alexandre Postal. Objetiva confrontar a obra realizada com os parâmetros previstos na licitação.

Bolso, pobre bolso

O presidente Lula prometeu isentar de impostos quem ganha até R$ 5 mil, uma perda de R$ 100 bilhões. Seria corrigir uma injustiça. Mas, Fernando Haddad fala exatamente o contrário, em reduzir descontos. A impressão que se tem é que desta vez o chefe não leva. Classe média, prepare-se.

Todo mundo perde

Nessa embrulhada do balanço das Americanas, quem também perde são os contadores e auditores, categorias sérias, que se esmeram em fazer o certo, boa reputação agora arranhada.

Se a moda pega...

... estados como o Maranhão, Pará e Maranhão estão cobrando 1,5% sobre o volume de grãos transportados por caminhões. O pessoal da soja está indignado e vai à Justiça.

Toma lá, dá cá

Os Custos de Produção (IICP) acumularam uma deflação de 9,55% em 2022. Já o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) registrou alta de 10,36% no mesmo período. É o tradicional "uma no cravo e outra na ferradura". Os dados foram divulgados pela Farsul.

Protetor nos trinques

A Panvel Solar reformula sua linha de protetores solares, já à venda nas lojas e nos canais digitais da rede. A marca investiu em fórmulas inovadoras e agregou novos itens ao portfólio.

Aviso aos navegadores

As 10 maiores companhias aéreas dos Estados Unidos alertaram sobre a iminente ativação dos serviços de telefonia móvel 5G banda C. As empresas temem que a Verizon e AT&T, previstas para hoje, atrapalhem os sistemas de navegação dos aviões, principalmente aqueles usados com mau tempo.

Não esqueçam de nós

As cortes superiores parecem espichar o máximo de tempo possível as denúncias de novos presos e processos sobre o quebra-quebra do dia 8 de janeiro, com direito a manchetes e capas. Já estamos no dia 25. Para o governo é bom, enquanto a inflação e, principalmente, o custo galopam.

Cenas da cidade

O apostador chega no guichê da agência lotérica e faz seu jogo. Prestes a dar o troco, a atendente pergunta se ele não quer entrar no bolão da Mega Sena. - Não posso. Tenho que pagar o encanador. Brasileiro dá explicação até para quem não a pede.

Já começou

A subversão da língua portuguesa. A Agência Brasil fala em parlamentares eleites. Em breve, poderemos assistir deputades, ministres e variações, para azar da última flor do Lácio. Nada contra esses grupo, mas podiam deixar o português de fora.

Convite ao prejuízo

As empresas de transporte coletivo da Capital gostam de ter prejuízo, a não ser que o sistema compense. Em linhas sem cobrador é um festival de entradas pela porta dos fundos ou de gente se esgueirando por baixo da catraca ou alcançando o cartão TRI para alguém do lado de fora pela janela. Assoberbado, o motorista não tem como cuidar de tudo.

O pila do Mercosul

A moeda única entre Brasil e Argentina foi ideia do embaixador hermano, prontamente rechaçada pelo ministro Fernando Haddad, que agora a defende entusiasticamente depois que o patrão achou boa a ideia. Talvez inventem um nome como "gaucho", pronunciado como "gautcho". Pila não, pila vem do líder do Partido Libertador, Raul Pilla.

Só no nosso

Quando o Brasil faz acordo com países falidos via BNDES como a Argentina, cujas reservas não têm dólares nem para comprar um pote de dulce de leche, quem marcha caso eles não paguem é o contribuinte brasileiro.

Coisa ruim