A IPSul Concessionária de Iluminação Pública de Porto Alegre, formada pelas empresas Quantum, GCE, FortNort e STE, possui contrato de 20 anos de concessão para a modernização e manutenção da iluminação da Capital. Com a modernização já realizada, a economia de energia ultrapassa os 46% mensais. São 90.400 lâmpadas de LEDs instaladas desde julho de 2021.

Do alto do poste II

A má notícia é o vandalismo e o furto de cabos, que já custaram R$300 mil à empresa. Já se tentou substituir cobre por alumínio, mas acaba custando mais caro pelo desgaste prematuro. A imagem mostra uma luminária que permitirá a instalação de antenas pequenas de 5G, eis que essa tecnologia exige estações antigamente chamadas de rádio-base, em intervalos mais curtos.

Como uma onda no mar

O problema Americanas recém-começou de verdade. Lembra aquele joguinho de bolas de aço enfileiradas em uma haste, bate na primeira e movimenta a última. Como uma onda no mar, os efeitos negativos estão vindo um atrás do outro.

A miséria será tua herança I

Se os bancos, fundos de investimento, investidores e fornecedores estão preocupados e até assustados com a situação da Americanas, imaginem os funcionários. São dezenas de milhares de almas em aflição.

A miséria será tua herança II

Mesmo com a recuperação judicial é provável que espirre gente por todos os lados. Para estes, não têm como se esconder em algum país do exterior como os grandalhões com seus jatinhos e advogados caríssimos.

Bombeiros voluntários

Cada vez que Lula discursa ou dá entrevista bombeiros do governo precisam entrar em ação. Caso da autonomia do Banco Central, adotada pelos países ricos e até pobres. Foi preciso alguém se apressar para dizer o famoso "não é bem assim". Embora seja um animal político, às vezes tem a sensibilidade de uma retroescavadeira.

Seleto clube da URV

Passado todo esse tempo, funcionários públicos e carreiras de Estado continuam recebendo valores referentes à Unidade de Referência de Valor (URV), criada antes do Plano Real (1993), e gatilho para a nova moeda. Tirando um que outro grupo de empresas privadas, o resto ficou e fica chupando o dedo. Parafraseando George Orwell, alguns assalariados são mais iguais que outros.

Caminho sem volta

Antônio Prado criou a sala do Empreendedor, que registrou um total de 715 atendimentos em 2022, número significativo para uma cidade com pouco mais de 13 mil habitantes. "Capacitação é um caminho sem volta. Abrir um negócio ou buscar aprimoramento aumentam as chances de sucesso. Só vontade não basta", explica o prefeito Roberto Dalle Molle.

Capitalismo Consciente

Em comemoração aos 10 anos do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), a entidade realizará fóruns regionais em cada uma de suas filiais espalhadas pelo País, para discutir a questão da desigualdade em diferentes áreas. No Rio Grande do Sul, o evento está previsto para ocorrer no dia 2 de março.

Crime dentro do crime

Bandidos atacam bancos e empresas que lidam com dinheiro vivo, formando capital para alavancar novos negócios. Grana viva desperta a atenção de bandidos, empreendedores que fazem benchmarking e atacam o grupo criminoso que tem bala na agulha. Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão, diz o ditado.

Comissário de luxo

A Netflix abriu processo seletivo para contratar um comissário de bordo para um de seus jatos particulares e vai pagar até US$ 385 mil dólares (R$2 milhões pelo câmbio de sexta-feira) por ano. A empresa paga entre US$ 60 mil (R$ 312 mil) a US$ 389,5 mil. Deu na Forbes.

Minuto zero