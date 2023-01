A turma do Bah!

Rodas de amigos que se encontram em almoços ou jantares em determinados dias da semana são uma instituição mundial. Essa da imagem se reúne às quartas no restaurante Bah! do Barra Shopping. É composta de profissionais liberais, jornalistas, médicos e outros que tais. Como toda roda que se preze, salvam o Brasil às quartas.

O rompimento dos tímpanos

Há cerca de 30 anos surgiram na Rua da Praia e adjacências os pastores - ou que assim se apresentam. Alguns usavam a Praça da Alfândega como uma espécie de estágio probatório, bíblia na mão, pregando a salvação eterna ou o inferno perpétuo, dependendo do diagnóstico divino. E sempre em altos brados.

Caso de um gordinho e vociferante narrador dos textos sagrados de uma forma tal que o levariam para a fogueira no tempo da Santa Inquisição, prático-militante, de igreja própria, à espera de algum imprimátur vocal. Mas a voz, meu Deus, a voz!

Os "As" fritavam tímpanos, os "Os" implodiam a trompa de Eustáquio (não confundir com a tromba do Eustáquio), os "Is" levavam os cachorros à loucura. Os "Es" derretiam instantaneamente a cera do ouvido.

Outro desses santos homens, parecido com o místico do filme "O Exército Brancaleone", alternava gritos e sussurros. Tinha o mau costume de parar ao seu lado de que olhasse alguma bela mulher e acionava sua trombeta de Jericó vocal para todo mundo ouvir.

- Deus não gosta de quem olha a mulher do próximo, ouviram?

Claro que sim, até do outro lado do Atlântico. Todos eles eram manjados, mas, recentemente, apareceu (e logo desapareceu) uma novidade. Com sotaque baiano e vestes idem, ele é bem mais enigmático do que seus colegas que advertem os pecadores sobre os perigos da mãe de todas as fornalhas. Dá para entender perfeitamente a frase final da sua pregação.

— A missão do Senhor é acabar com as loiras!

Meu Deus! Além das piadas, extinção em massa.