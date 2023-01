A Cidade Jardim

A tranquilidade da pequenina cidade de Colinas, instalada às margens do Rio Taquari, distante 127 km da capital gaúcha, é conhecida por seus belos jardins e casas bem cuidadas. Uma vez ao ano, a prefeitura realiza um concurso do Jardim Mais Bonito da cidade, fazendo com que os moradores, de origem germânica, dediquem seu tempo para deixar o quintal de suas casas um capricho.

Foi mal, golpista

Leitor recebeu WhatsApp com foto do filho, em que ele pede para fazer um pix, dizendo que está com problema de senha. O leitor disse que a filha, irmã dele, faria a transação, já meio desconfiado. O cara insistiu com telefonema com muito ruído. O leitor respondeu " boa tentativa, golpista". Segundos depois, todas as mensagens foram apagadas.

Chance perdida

Lula deve ter suas razões, talvez internas derivadas da composição do seu governo, mas perdeu uma chance de ouro ao decidir não ir ao Fórum Econômico de Davos, mandando o ministro Fernando Haddad no seu lugar. É lá que mora o dinheiro, e o Brasil precisa muito de investimentos.

Companheiro, companheiro meu

O que parecia esquecido. Segundo o jorna Valor Econômico, o governo Lula prepara um substitutivo que visa alterar a Lei das Estatais. O objetivo, com isso, é abrir mais espaço para aliados e parlamentares não eleitos em cargos de conselhos administrativos vinculados a empresas públicas federais e companhias estaduais.

De pai para filho desde...

... sempre. Todos os governantes procuram acomodar partidos aliados na máquina pública, não é privilégio do governo Lula. A diferença é que o diploma legal vigente desde o governo Temer botou alguma ordem na pensão e, se cair, a pensão vira Casa da Mãe Joana.

Guerra eterna

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) "não concorda e manifesta sua reprovação a toda e qualquer iniciativa que sinalize a flexibilização do aborto". A entidade diz que esse tema foi compromisso assumido na campanha de Lula. Eis aí um tema espinhoso. Nunca se chegará a um consenso.

Por falar nisso...

O planeta Terra já tem 8 bilhões de pessoas, todos usando recursos naturais sem reposição. Até quando ela aguenta? Em 1970, o planeta tinha 3,9 bilhões e o Brasil 90 milhões de pessoas. Hoje, passamos folgado dos 200 milhões.

O outro lado

Comandante de avião executivo concorda que tudo melhorou com a Fraport, mas observa que usuários e passageiros da aviação executiva que entram pela avenida Sertório precisam deixar seus carros particulares antes da área dos hangares, local mal sinalizado, de brita com poças d'água e, eventualmente, embarrado e sem cobertura.

Há vagas

A aérea Latam Brasil está prestes a abrir seu processo seletivo para a contratação de comissários de voo. O recrutamento estará aberto entre os dias 20 e 29 deste mês, através do site vagas.com.

Memórias pungentes

Como será que é viver em um país onde o regime comunista é tema do livro "A Maior das Lições: Memórias do Comunismo Soviético", lançado por Henrique Marçal Cisman, brasileiro nascido aqui, mas com pais e irmãos mais velhos russos, que se mudou com a família para a antiga URSS no começo da década de 1960.

Os sumidos

É preocupante a repetição de marcações equivocadas de ponto de partida do Uber. Pede-se um carro e o GPS do aplicativo marca embarque a centenas de metros de distância. Explicação? O Uber não dá.

O crime compensa