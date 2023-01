De cara nova

A rua General Câmara, mais conhecida como rua da Ladeira, muito carente de vegetação, a coitadinha. Da rua 7 Sete de Setembro até a rua Riachuelo não se vê um mísero pé, situação que agora muda com árvores dispostas na boca da rua Andrade Neves.

Em compensação...

... a revitalização do pavimento da rua Voluntários da Pátria deixou o piso nivelado de forma que não permite o escoamento da água das chuvas.

Firme e forte



Filipe Rossau - OAB/RS.

Uma das poucas vozes dos operadores do Direito e das lideranças que tem sido firme e equilibrada é a do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia. No ato público pela democracia realizado no Palácio da Justiça na segunda, Lamachia defendeu com ardor a democracia, repudiou qualquer tentativa de golpe, denunciou excessos do Supremo Tribunal Federal (STF) e bradou pela liberdade de imprensa e de expressão - desde que não seja cometido crime.

Do coma induzido....

Alguma coisa muito esquisita está acontecendo no Velho Oeste. Enquanto o xerife está agindo como se o duelo no OK Corral ainda estivesse em curso, prendendo até cowboys que ousaram ir além das esporas, o prefeito finge que não esta vendo nada. Na realidade, dá toda força ao xerife. A impressão é que botaram sonífero no uísque do saloon.

...ao banzé no Oeste

A cela da delegacia está repleta de presos, a maioria da imprensa da cidade está como os três macaquinhos que não veem, não ouvem e não enxergam, os subxerifes fazem coro ao titular. O prefeito mandou um auxiliar fazer um plano que é mera carta de intenções, enquanto tenta que um secretário obedeça à ordem de comando sem brilhatura própria.

Bola de neve I

Agora é o governador mineiro Romeu Zema que entra no coro dos desconfiados sobre o abominável quebra-quebra do dia 8. Ele acha que foi, para usar uma expressão amena, sem querer querendo das forças do governo.

Bola de neve II

A página já publicou a fala do ex-ministro Raul Jungmann, ministro de Defesa do governo Temer, que no porão do Palácio do Planalto há de forma permanente 40 homens armados até os dentes, prontos para agora ontem.

Estrago feito

Tudo está a indicar que atrás do furacão Americanas virá uma sequência de tornados aspirando tudo e todos. Começou com R$ 20 bilhões e já se fala em R$ 40 bilhões. Estamos falando de um pepino de US$ 8 bilhões, caramba! Já está contaminando uma longa cadeia, que vai da pessoa física a bancos e grandes empresas passando pelos fundos de investimentos. Sem falar na perda de confiança.

Meu cavalo fala inglês

A moda de botar nomes ingleses para expressões brasileiras perfeitamente explicáveis não arrefece. Em breve, até cavalo crioulo vai relinchar em inglês. Duvidar, quem há de?

A Moeda Mercosul

Apsar de o ministro Fernando Haddad já ter descartado a ideia de uma moeda única para o Mercosul, defendida pelo embaixador da Argentina no Brasil, os especialistas continuam dando pitaco sobre sua viabilidade. Economias díspares com a dos países do Mercosul, francamente. De qualquer maneira, já existe uma moeda comum: o dólar.

Fim da picada