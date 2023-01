Os donos do campinho

Este criativo cartaz afixado em poste na esquina da rua José de Alencar com a avenida Getúlio Vargas é atestado eloquente de uma realidade que se observa há meses naquele bairro e no Moinhos de Vento. Motoqueiro e carona armados, às vezes o motoqueiro sozinho, vêm causando uma devastação entre os pedestres. É ruim.

Augustinho do 101

Prestes a completar 101 anos, Agustinho Ceccagno, viúvo e pai de 11 filhos, sabe da diferença e desafios da época passada e da atual. Morador de Paraí, Nordeste do Estado, de profissão ferreiro raiz, é do tempo em que a vontade e força braçal superaram as limitações, tempos em que o carvão era alimentado pelo ar de um fole e que a marreta, bigorna, torquês eram ferramentas indispensáveis. Recentemente, Augustinho foi homenageado pela colenda local.

Do tempo do onça I

Como de hábito, algumas práticas antigas são trazidas à tona com vestimenta inglesa e como se coisa nova fosse, caso da antecipação do dinheiro das vendas pelos fornecedores junto aos bancos com a anuência do devedor. Em décadas passadas chamava-desconto de títulos, geralmente duplicatas. O mecanismo não mudou de lá para cá.

Do tempo do onça II

O credor gerava uma duplicata, que tinha "o aceite" do devedor, recebia o valor do título menos os juros do banco, que ficava de dono do documento. No caso da Americanas, a contabilidade parou de reconhecer essas dívidas e deu no que deu. O que acontecia muito era a emissão de uma duplicata fria, mas essa já é outra história.

Edição revista e ampliada

O Brasil não consegue ficar sem algum tsunami por um tempo razoável, às vezes com dois ao mesmo tempo. Temos a depredação do dia 8 de janeiro e o caso Americanas, o qual os R$ 20 bilhões deram cria e agora já são R$ 40 bilhões. É o milagre da multiplicação dos bilhões.

Devagar se vai ao fundo

O Grupo Travelex Confidence (especialista mundial em câmbio) realizou estudo sobre o processo de desindustrialização no Brasil e a maior dependência do setor agrícola para o PIB do País. Até a década de 1980, a indústria de transformação chegou a se aproximar aos 20% no índice entre os anos de 1950 e 1970. Hoje, o nível de produção da manufatura brasileira está cerca de 15% abaixo do pico da série histórica

Carlos Fehlberg

A morte do jornalista Carlos Fehlberg, 88 anos, ex- diretor de redação de Zero Hora, é o desaparecimento de mais um jornalista da velha guarda cuja atuação ia além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Entre outras particularidades, era médico, mesmo não exercendo a reputação. Notável e afável figura.

Amigos para sempre

Emissoras de TV e blogs de notícias queixam-se que o Palácio do Planalto liberou novas imagens obtidas pelas câmeras de segurança da sede do Poder Executivo e as deu com exclusividade para a Globo, que as exibiu no Fantástico.

Produto de exportação

O bilionário empreendedor Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, disse estar preocupado com a censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em razão dos bloqueios na rede social. A declaração foi feita em resposta a uma série de posts do jornalista americano Glenn Greenwald sobre decisões recentes do magistrado.

Curiosidade