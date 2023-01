O clima e os praianos

Há uma torcida geral no Rio Grande do Sul para que as chuvas venham com boa frequência nesta segunda quinzena de janeiro, a fim de minimizar a estiagem que a afeta o Rio Grande do Sul. No caso dos porto-alegrenses, a torcida pela chuva é para minimizar o calor. Quem aproveitou o clima seco da primeira semana de janeiro foram os veranistas, com tempo bom para a praia quase todos os dias. Ninguém há de ser contra que o Estado receba boa dose de chuva nas próximas semanas. Mas os praianos esperam que, em parte do dia, seja possível ter alguma janela de sol para curtir a praia.

Tal e qual

As explicações dos novos executivos da Americanas incluem uma "conta redutora" que diminui o valor líquido dos R$ 15 bilhões ou R$ 17 bilhões para os R$ 5 bilhões que acabam aparecendo no balanço "do lado de fora". Igualzinho à explicação do teto de gastos do governo federal.

Eficiência alemã

Os dois aeroportos administrados pela Fraport Brasil, o de Porto Alegre e o de Fortaleza, estão no ranking de mais pontuais da América Latina e do mundo, segundo a OAG, fornecedora líder de informações, inteligência e análises digitais de voos para aeroportos.

Sebrae-RS 2023

O Sebrae-RS vai apresentar amanhã, às 10h, a nova gestão da organização (de 2023 a 2026) e mostrar as direções orientadas por dados, na presença do novo presidente, Luiz Carlos Bohn, e Gilberto Porcello Petry, que deixa o cargo ocupado desde 2019.

Cachoeira iluminada

Antes do final deste ano, a população de Cachoeira do Sul, um dos mais antigos municípios gaúchos, verá concluído um moderno sistema de iluminação público com o apoio do BRDE. Com investimentos de R$ 9 milhões, o projeto prevê a instalação de 6.385 pontos por luminárias com tecnologia.

Faltou dizer

Na lista da Forbes dos oito melhores azeites sendo quatro gaúchos, faltou nominar a Prosperato, que tem olivais em Caçapava do Sul e São Sepé, entre outros municípios.

Aqui se faz, aqui se paga

A divulgação das linhas de ônibus da Capital com maior número de reclamações coloca em segundo lugar a T-5 da Carris, que a página já abordou várias vezes. Mas, além dos atrasos, existem problemas sérios, difíceis de serem mensurados, como a maneira como os motoristas dirigem. Arrancadas, freadas e viradas bruscas de direção desequilibram quem está de pé.

Por falar em ônibus...

...boa parte dos ônibus são rodoviários adaptados para uso urbano, e com dois degraus em vez de o carro nivelar com a calçada. Idoso ou pessoa com dificuldades para subir tem que ser bom em rapel.

As pontas do palito

Leitor reclamou para a fabricante de palitos marca Gina, A. Bela S.A de Nova Ponte (MG) que o produto feito de madeira dura de araucária não era mais o mesmo. A resposta foi que era feito de araucária, árvore em extinção, e que a substituíram por árvores de floresta plantada, menos dura. E, surpresa, mandaram MIL palitos de brinde.

Por falar em palitos...

...há um hábito que vai se instalando principalmente em pets de estimação. É grande o número de cães que engolem comida com palitos usados, ocasionando sérios ferimentos internos.

Balizador para agências

O Sistema Nacional das Agências de Propaganda (Sinapro-RS) lançou o Guia Referencial de Valores 2023. O documento é um balizador para todas as agências que atuam no Rio Grande do Sul, servindo como referência para os serviços e valores praticados pelas empresas do setor no Estado.

Mortes em cadeia

Filha única de Elvis Presley, Lisa Marie, 54 anos, morreu supostamente por uso de drogas lícitas. O pai morreu por abusos de drogas lícitas. Lisa foi casada com Michael Jackson, que também morreu por abuso de drogas lícitas. Todas receitadas por médicos ilustres e caros.

Invenções cervejeiras

Uma cerveja especial, que tem o figo entre os seus ingredientes, é uma das novidades da 48ª Festa do Figo, evento que ocorre nos dias 4 e 5 de fevereiro, em Linha Araripe, Nova Petrópolis. Um dia ainda vão fazer cerveja de bolotas de cinamomo.

A certeza de Jungmann

O ex-ministro Raul Jungmann, que comandou a Segurança Pública nos governos petistas e a Defesa no de Michel Temer (MDB, 2016-2018), disse enfaticamente no programa de William Waack ser impossível uma invasão total aos Palácios do Planalto, do Alvorada e do Jaburu. No subsolo dos três, existe uma guarda permanente com 40 homens treinados e armados até os dentes, com comunicação permanente com o QG. Insinuou que, se entraram no saguão, alguém deu mole.

Despesas com cartão

O leitor Sérgio Tostes Escobar complementa a informação sobre os gastos corporativos dos últimos presidentes e equipes. Em primeiro lugar, em volume de despesas ficou Lula 1 (R$ 59,1 milhões), seguido de Lula 2 (R$ 47,9 milhões), Dilma 1 (R$ 42,4 milhões), e pouco mais de R$ 10 milhões no segundo e abreviado mandato (2015-2016), Michel Temer (R$ 15,3 milhões) e Jair Bolsonaro (R$ 32,7 milhões).

Elefante na casa

Uma das grandes perguntas que se faz em casos como o da Americanas é como esse valor ciclópico de R$ 20 bilhões ficou "do lado de fora" dos registros contábeis, e como as auditorias não conseguiram ver esse elefante dentro de um banheiro pequeno.

