Padrão argentino de qualidade

De vez em quando, os artistas de rua no Centro Histórico de Porto Alegre surpreendem pela qualidade. Caso do conjunto de jazz argentino Buscando el Mango, que se apresentam no dia 20 de janeiro no Gravador Pub e também em show já programado em Venâncio Aires. Nota 10 com louvor para a rapaziada.

À feição

O que os autores do quebra-quebra nas sedes dos Três Poderes em Brasília conseguiram foi fortalecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se fosse encomendado, o resultado não poderia ser melhor. Mostra que os participantes das invasões e atos de vandalismo têm visão de resultados tão profundos quanto uma tampinha de garrafa.

A pacificação

A bem da verdade, Lula afirmou que nem toda a direita esteve envolvida nem foi a favor do vandalismo nos prédios públicos no domingo, 8 de janeiro. É um curto passo em direção à pacificação, mas não basta. Como disse o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), "gestos do Judiciário, gestos do Legislativo, gestos do Executivo, gestos dos estados são não só precisos, são necessários".

O Livrinho

O presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) pegou um pião na unha ao suceder Getúlio Vargas no comando do País. E sempre andava com a Constituição debaixo do braço onde quer que fosse. Ele a chamava de "Livrinho" e, na dúvida, sempre o consultava. Muita gente poderosa de hoje jogou o Livrinho fora.

Massa carcerária

A continuarem as prisões e depoimentos dos manifestantes, que já passam de 1,5 mil, vão ter que alugar o estádio Mané Garrincha. A massa carcerária de Brasília já aumentou em 10%. Algemados, não irão longe em caso de fuga. Talvez correntes nos pés também diminuam esse risco.

A caçada

O temor é que os atos de domingo passado sirvam como motivo de uma caça ao arrepio da lei. A primeira, mas não única, foi a rádio Jovem Pan.

A mordaça

Já se nota forte autocensura nas redes sociais, mesmo em assuntos corriqueiros e apolíticos. Para os que querem mordaça ampla, geral e irrestrita, soa como música.

Previsor do passado

"O Ano de 2022, sem sombra de dúvida, foi um ano de muito aprendizado e crescimento em diversos sentidos da vida. Seja através das boas venturas ou não, mas com certeza nos deu a oportunidade de evolução. E 2023 será um ano de muita ganância e muita cobrança." Assim falou não Zaratustra, mas o astrólogo Oluwo Alábí Atínúkòlá".

Boa notícia

Porto Alegre ficou em primeiro lugar no Índice de Concorrência dos Municípios 2022 (ICM), segundo pesquisa do Ministério da Economia. Leva em conta o ambiente de negócios das cidades baseado em leis e práticas municipais. A pontuação final do município foi de 654,2, o maior índice dentre as cidades participantes.

Capacitação Cremers

Por iniciativa da atual diretoria, ciente da importância da classe médica se manter atualizada, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) ofereceu 28 cursos gratuitos em 2022. Ao todo, mais de 4 mil médicos foram capacitados.

Por fim...

...sobre a necessidade de pacificação no Brasil atualmente, cabe uma observação: em terra de cego, quem tem um olho é expulso.

Reforço na fronteira

O governo norte-americano anunciou que começará imediatamente a barrar cubanos, haitianos e nicaraguenses que cruzam a fronteira dos Estados Unidos com o México de forma ilegal, uma ampliação significativa de uma medida que já era usada para impedir venezuelanos entrem no país.

