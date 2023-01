Plateia e fila à espera do Grenal na orla do Guaíba

Fernando Albrecht

A cena em um jogo de futebol em uma das quadras na área revitalizada da orla do Guaíba mostra um Grenal com times amadores. O detalhe interessante é que, como costuma acontecer em quadras disputadas para peladas, há um "time de fora", à espera da próxima partida. Se bem que, considerando que tem gente com as camisas de Internacional e Grêmio, poderiam ser reservas. Nas arquibancadas, uma moça espia o jogo deitada em um dos bancos. Não é preguiça não, é apenas um descanso, possivelmente para também encarar alguma partida ou atividade física do complexo esportivo.