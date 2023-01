O mato do A e o mato do B

Fernando Albrecht

A primeira imagem mostra o túnel verde que a natureza criou na rua Marquês do Pombal, em Porto Alegre. Não muito longe dali, a rua Gonçalo de Carvalho também oferece um túnel verde, mercê da grande quantidade de vegetais aliada aos caprichos da lei da gravidade. Já na avenida Edgar Pires de Castro, Extremo Sul da Capital, temos o oposto do verde. Com a estiagem, qualquer faísca ou até mesmo um vidro quebrado com efeito de lupa bota fogo na vegetação. E tudo indica que ainda teremos pelo menos um mês mais seco do que torneira de chope após uma longa noite de festa em algum bar.