O último dos moicanos

O trecho da Rua dos Andradas entre a Dr. Flores e a Vigário José Inácio é o único a mostrar calçamento relativamente bem feito, herança dos anos 1970 e 1980. Meio escalavrado, mas está aí. O anterior sim, que era uma belezura, com paralelepípedos lisos claros e escuros milimetricamente separados, formando desenhos encantadores. Foi o canto de cisne dos calceteiros no capricho.

Metamorfose ambulante

O presidente Lula (PT) falou em conciliação e ao mesmo tempo atacou duramente seu antecessor sem citar seu nome. Como previsto, falou que o legado do seu governo anterior foi "criminosamente destruído". Ao longo da sua posse, deu uma no cravo e outra na ferradura ao dizer que o teto de gastos é "uma estupidez", enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), fala em rigor e nova âncora fiscal.

Vai daí que...

...ao menosprezar o teto de gastos, Lula coloca-se como um pai de família que gasta mais do que ganha. A chance de dar certo é menor que um saco vazio ficar de pé. O homem é o único animal que cai no mesmo buraco duas vezes.

Quem inventa é inventor

Um dos problemas delicados do governo Lula com o mercado é e deverá ser por um bom tempo a Petrobras. Até aí morreu Neves, mas se o novo comando da estatal não estiver nem aí e baixar os preços dos combustíveis na marra, vai arrumar uma bronca federal com investidores além-mar. Já aconteceu antes.

Reforma da reforma

Também sem nenhuma surpresa, o ministro e plenipotenciário do PDT, Carlos Lupi, deu o pontapé inicial para a reforma da reforma da Previdência. Argentina, aí vamos nós.

Em time que está...

...ganhando não se mexe. Escalado para ser novamente o líder do governo na Assembleia Legislativas, o deputado estadual Frederico Antunes (PP) é garantia de livre trânsito entre as bancadas dos partidos no Parlamento gaúcho.

Profetas do óbvio

Como a página comentou no ano passado, astrólogos deitaram falação em cima do que se espera em 2023. Uma delas escreveu que será um ano importante para mudanças na economia. Uma estátua de pedra já sabia disso.

Continuidade

O levantamento dos nomes dos 27 integrantes do secretariado de Leite, feito pelo repórter Diego Nuñez e publicado ontem no JC, mostra um dado interessante: 13 secretários seguem no governo. A continuidade na gestão pode ser um bom diferencial.

Lições de Ano Novo

É bom fazer um estoque de refeições congeladas no próximo dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 1º, então, a Capital parece um filme apocalíptico, tudo fechado. Nem carrocinha de cachorro-quente se achou.

Oncologia Mercosul

O médico gaúcho Enio Utz foi chamado a Montevidéu para atender uma importante política ligada ao Partido Nacional, responsável por governar atualmente o país. Foi pedido um parecer sobre o caso ao oncologista.

Coerência respeitosa

Louve-se a coerência da deputada estadual eleita Nadine Anflor (PSDB) que recusou o convite do governador Eduardo Leite (PSDB) para ser secretária de Segurança Pública em respeito aos mais de 40 mil eleitores que nela votaram. Bonito.

Cuesta abajo