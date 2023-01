Os bastidores da posse no Palácio Piratini

Tal qual jogadores da Argentina na final da Copa do Mundo, o governador Eduardo Leite (PSDB) cantou o hino nacional e o do Rio Grande do Sul a plenos pulmões neste domingo (1) no Palácio Piratini. Chegava a se destacar em relação a outras autoridades. Se cantar hino também ganha jogo, o novo chefe do Executivo estreou bem. E garantiu que está muito motivado e entusiasmado para o novo mandato.

Hino do Rio Grande

Thalis Bolzan, que não é gaúcho, cantou o hino durante a cerimônia de posse

ISABELLE RIEGER/JC

O namorado do governador, o médico Thalis Bolzan, não é gaúcho. Mas durante a cerimônia de posse, cantou o hino gaúcho como se fosse nascido e criado no Rio Grande do Sul.

Cartazes com os pais

Em um discurso mais emotivo no Palácio Piratini, Leite lembrou o início da vida política e a primeira disputa eleitoral em 2004, como candidato a vereador em Pelotas. "Eu mesmo fazia cartazes no computador e imprimia em gráfica expressa." Contou que os pais o ajudavam a colar pelos postes da cidade. "Temos que poupar, colocar só em locais estratégicos, temos poucos cartazes", recomendava Leite.

Um jovem de 38 anos

O tucano brincou que, ao compor a chapa na última eleição, buscou alguém mais velho, que agregasse experiência. Assim, Leite, 37 anos, teve como vice Gabriel Souza, 38 anos. "Que está de aniversário amanhã (hoje)", quando faz 39 anos, completou.

Missão civilizatória

Nina Fola (foto), Loma Solaris e parte da Ospa estiveram no evento no Piratini

/ISABELLE RIEGER/JC

O governador destacou o respeito às diferenças, o amor e a liberdade como alicerces de sua gestão, também como contribuição civilizatória. Isso incluiu as apresentações culturais da cerimônia, com a participação de Nina Fola, Loma Solaris e parte da Ospa. "Fiz questão de que tivéssemos uma apresentação artística que nos ajudasse a nos conectar com o sentimento de que o governo deve ser para o povo que o escolheu, na sua imensa diversidade."

Família Covatti

Depois de Covatti Filho (PP) e Silvana Covatti (PP), que foram secretários da Agricultura no primeiro mandato de Eduardo Leite, o tucano empossou ontem o terceiro integrante da família para um posto no primeiro escalão. Na segunda gestão, será a vez de Vilson Covatti (PP), marido de Silvana, que comadará a pasta do Turismo.

Disputa por aplausos

Chamou a atenção o entusiasmo com que os secretários estaduais se aplaudiam e se saudavam, a cada nome anunciado na posse. O que mais reverberou foi o do chefe de gabinete do governador, tenente-coronel Euclides Neto. Leite disse que parecia que "alguns secretários tinha levado claque". E brincou que ele deveria ser o mais aplaudido, ao que a equipe respondeu com efusão.

Sem ex-governadores

Uma vinheta foi exibida no Piratini com imagens de outras transmissões do cargo de governador. Apareceram no vídeo Synval Guazzelli (MDB), Pedro Simon (MDB), Alceu Collares (PDT), Antonio Britto (então MDB), Olívio Dutra (PT), Germano Rigotto (MDB), Tarso Genro (PT), José Ivo Sartori (MDB), e o próprio Leite e Ranolfo. Mas nenhum ex-governador prestigiou a solenidade. Apenas o ex-vice Vicente Bogo (PSB), que inclusive foi candidato ao Piratini. A autoridade mais saudada foi a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB).

Brizola e a educação

O governador Eduardo Leite abriu a lista de prioridades de sua nova gestão com "melhorar a qualidade da educação e qualificação do ensino". Se concretizá-la, pode se tornar o titular do Piratini com mais avanços no setor desde a gestão de Leonel Brizola (1959-1963).

Miúdas