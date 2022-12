O último baluarte

Os bar-chopes que dominavam a Capital nos anos 1960 em diante foram paulatinamente morrendo. Uma das causas foi a falta de estacionamento. Sim, há substitutos, mas em outro formato. No Centro Histórico de Porto Alegre, só resta o impávido colosso Tuim. Longa vida ao último baluarte. O bar Odeon, na rua Andrade Neves, é outro que resiste, mas com algumas características distintas dos tradicionais bar-chopes.

A volta do que já veio

Especialistas afirmam que o Brasil deverá ter nova onda de Covid. Como assim, nova onda? Ela já quebrou na praia, diacho!. Esses caras não tem família, amigos, conhecidos, vizinhos? Deveriam saber que a contaminação voltou, porém, menos agressiva.

Por falar em bares...

...nos anos 1970, o falecido publicitário Jesus Iglesias criou a Sapa, Sociedade Amigos de Porto Alegre, em alusão aos clubes recreativos do litoral gaúcho. A unidade da Capital não tinha estatuto nem sede e nem mesmo lista de sócios. As reuniões se davam em restaurantes escolhidos na hora. Iglesias a criou para festejar o melhor tempo da cidade, em janeiro e fevereiro, quando hordas de veranistas viajavam, deixando espaço livre em bares e restaurantes, sem falar no trânsito.

A migração dos gnus

Todos os anos se repete o mesmo quadro. Como a migração dos gnus na África, quando a cidade grande começa a esvaziar, as cidades do Litoral começam a encher. Findo o veraneio, as cidades litorâneas esvaziam e a cidade grande volta a encher.

Os extintos

Até meados dos anos 1980, a Capital também listava bares dos hotéis, a maioria no Centro Histórico. O bar do Plazinha, na rua Senhor dos Passos, o Tiffany's do Alfred Porto Alegre - cuja decoração imitava o Harrys's Bar de Veneza -, na mesma rua, o Bar do City Hotel, frequentado por advogados e pecuaristas, do Embaixador, de Sizenando Venturini, e do Lido Hotel na Andrade Neves, entre outros menos votados.

A volta do Polão

Como que então o Daer pode ressuscitar a RS-010, rodovia paralela à BR-116, que foi imaginada no início da década de 2000, juntamente com outras obras viárias que contemplariam até Estância Velha. Fazia parte do projeto do chamado Polão, que incluiria a duplicação da BR-116. Interesses imobiliários privados e questiúnculas ideológicas o inviabilizaram.

Os estragos da malvadinha

Se as previsões do tempo ainda precárias estiverem certas, o governador reeleito Eduardo Leite (PSDB) verá um fevereiro chuvoso devido ao enfraquecimento do La Niña. Em matéria de azar climático, o cetro vai para o governador Germano Rigotto (MDB, 2003-2006), que teve três anos consecutivos de estiagem.

O foguete do Astrogildo

Seu Astrogildo nasceu na cidade uruguaia de Treinta Y Tres, mas arranchou em terras brasileiras como todo doble chapa que se preze. Então, tinha a manhã castelhana com a malandragem brasileira, e também um convicto de que a história nem sempre era bem contada. Quando os americanos lançaram um homem na Lua, em 1969, noite de lua cheia, Astrogildo logo botou defeito. - Esses gringos são burros. Por que gastar tanta gasolina em foguete quando a lua tá bem em riba? Foi picando fumo para um palheiro. - Tivesse esperado a lua nascer não fariam essa gastança toda. Apontou o dedo para o horizonte. - Era só lançar o bicho logo depois daquele angico, tão vendo? Dizem que um amigo dele foi além, duvidou que os gringos tivessem botado gente lá em cima, explicando o motivo. - Nem dava para enxergar a Lua, naquela noite, tinha muita cerração. Também teve o caso do alambrador de Quaraí que duvidava que os amercianos tivessem posto um homem na Lua, porque se os donos da Cabanha Azul não o tivessem posto, não seriam os gringos a fazer a façanha. Mas essa já é outra história.

O serpentário Brasília...

A Capital Federal é um serpentário com mais animais peçonhentos do que o Butantã. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, como diz o texto bíblico. Para entrar em baile de cobra, é preciso usar perneira. Os ministeriáveis que o digam. Simone Tebet (MDB) só entrou porque o economista André Lara Resende recusou o convite para o Ministério do Planejamento.

...como pau do galinheiro

Próceres do MDB não gostaram nem um pouquinho do desenlace da novela Tebet. E a parte saudável do partido torce o nariz para a relevância que o senador alagoano Renan Calheiros (MDB-AL) tem e terá no governo Lula - Renan Filho será ministro - o que, por sinal, leva ao estranhamento como o PT é dócil com nomes com passado de pau de galinheiro. O garrafão que levou querosene não perde o cheiro.

A força da carne

A Advocacia Geral da União (AGU) e Controladoria-Geral da União (CGU) firmaram acordos de leniência de R$ 650 milhoes com várias empresas, BRF entre elas. A operação que deu nome aos acordos chamava-se Carne Fraca, pois, sim, que a carne (de comer) é fraca!. É fortíssima. Menos para os produtores, mais para os intermediários.

Por sinal...

...desde o episódio da gravação de conversa do então presidente Michel Temer (MDB), os irmãos Batista sumiram do noticiário. Obedeceram à máxima de que "quem não é visto não é lembrado". Esse é um bom argumento para não comparecer a velórios.

Tampinhas às mancheias