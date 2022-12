Contagem regressiva

Debaixo de chuva forte e sol escaldante, os manifestantes pró-Bolsonaro acampados há mais de 50 dias em frente ao Comando Militar do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre, colocaram até uma placa de energia solar. Reina grande expectativa sobre o que acontecerá com eles no dia seguinte à posse de Lula, em janeiro de 2023. Não será fácil achar uma solução pacífica fora da manu militari.

Profetas do óbvio

Não demora e começam a chegar as previsões dos adivinhos do que se espera em 2023. Alguns são o óbvio ululante. Vai morrer uma pessoa famosa, uma tragédia climática causará mortes e destruição e babaquices do gênero. Mas nenhum deles acertará os números da Mega da Virada.

O Centro vive



TÂNIA MEINERZ/JC

As lojas do Viaduto Otávio Rocha - mais conhecido como Viaduto da Borges - estão fechadas para a revitalização do espaço. Mas nas escadarias, as operações gastronômicas que por lá abriram na última década seguem em ação. É um ganho para o Centro Histórico e para a cidade. E também uma boa opção ao ar livre para quem ficar no verão de Porto Alegre.

Historinha de quinta

E tem a história antiga de um jogador da dupla Grenal que foi a uma imobiliária alugar um apartamento de luxo na Capital. Após analisar a ficha cadastral do atleta, pediram para ele uma caução. No outro, dia ele voltou trazendo um calção... São várias anedotas que podem ser lembradas.

Lula Hitchcock da Silva

O suspense criado em torno da nomeação de Simone Tebet (MDB) e depois a sua indicação para o Ministério do Planejamento se deveu à luta interna entre Lula e os falcões do PT, que queriam um governo puro de esquerda. Mas Lula locuta, causa finita, Lula falou, a briga acabou.

A lavanderia de cada um

A dimensão de conflitos internos é desconhecida, a esquerda não costuma lavar roupa suja em público, embora isso não signifique que a lavanderia da casa não funcione a mil. É uma das grande diferenças entre partidos de centro e de direita, cujos prejudicados abrem um bocão ao menor sinal de contrariedade.

Segura rojão!

Lula tem e terá várias batatas quentes para segurar. Uma delas é como evitar que o preço dos combustíveis suba como um foguete após a desoneração dos tributos. A saída mais fácil, porém, e com pior repercussão, é obrigar a Petrobras a segurar o rojão. A outra é o consumidor segurar o rojão.

Ai ai ai ai ai!

O governo Lula pretende criar uma secretaria para monitorar as redes sociais, dentro de repetida promessa do futuro presidente. Significa xeretar a vida de internautas. Antigamente, se chamava isso de invasão de privacidade. É possível que seja uma parceria com o Supremo.

Miúdas