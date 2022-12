O Natal já passou, mas o robô continua firme na frente da loja da Rua da Praia. Com cerca de 2 metros de altura, ele dança ao som de qualquer música e ritmo. Natural, porque tem outro por dentro. Quando o escritor Isaac Asimov criou as Três Leis da Robótica, jamais imaginou que no futuro robô dançaria até rap.

Cenas da cidade

Mulher jovem entra na cafeteria, tira da sacola um alentado sanduíche que trouxe de casa e o devora. Para acompanhar, pede o café da casa. São tempos de gasto mínimo.

Concurso de beleza

O leitor Paulo Arisi comenta sobre o concurso de beleza que teremos nos próximos quatro anos. Fernando Haddad (PT), o poste de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), o vice, e a alpinista Simone Tebet (MDB) vão disputar o Concurso de Presidenciáveis. O vencedor (a) disputará o Grande Prêmio Presidência da República 2026. Só falta combinar com os jurados, os eleitores.

O sim de Simone Tebet

A senadora Simone Tebet saiu da campanha eleitoral ao Planalto maior do que entrou. E teve papel decisivo na vitória do presidente eleito Lula. Ainda assim, só confirmou sua ida para um ministério 58 dias após o resultado do 2º turno. E a 5 dias da posse. Ao invés de uma pasta social, ficará no Ministério do Planejamento . Resta saber o que estará sob o seu guarda-chuva.

Projetos do BRDE

Após concluir a seleção dos projetos que serão apoiados através da sua política de responsabilidade socioambiental, o BRDE divulou a relação final das entidades contempladas. Foram destacados 38 projetos do Rio Grande do Sul que beneficiarão públicos de todas as idades no total de R$ 2,1 milhões.

Atrasou o trenó

Maior centro de compras de atacado e varejo do Estado irá funcionar até às 19h no último dia do ano. No mês de dezembro, o Pop Center teve alguns horários especiais por conta da alta demanda.

Não me comprometa

Boa parte do material projetado pelos 32 grupos de trabalho da equipe de transição do governo federal não poderá ser divulgado e analisado por especialistas ou pela imprensa, ordem do futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante (PT), coordenador do programa de transição. Todos tiveram que assinar termo de confidencialidade.

Moraes ataca I

Do blog do jornalista Rogério Mendelski: ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio e do humorista Bismark Fugazza, do canal Hipócritas.

Moraes ataca II

Na semana passada, Bismark, Paulo Victor Souza e Eustáquio denunciaram Moraes à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eles acusam o magistrado de violar "os direitos de liberdade de expressão".

Aquele que foi...

...sem nunca ter sido. A recusa do economista André Lara Resende em ser ministro do Planejamento foi como tirar doce da boca de criança. Para o PT, seria a joia da coroa ter em seus quadros um nome apoiado pelo Senhor Mercado. E lhe daria um selo de qualidade com denominação de origem, por ter sido um dos economistas que criaram o Plano Real.

O ridículo não é o limite

O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, resolveu turbinar sua imagem junto ao povo. Ele e a mulher Cilia viraram presente de Natal, em bonecos com roupas de super heróis, o Super Bigode e a Super Cilita. Meu Senhor Jesuscristinho, tende piedade dos venezuelanos.

Onde há fumaça...

...há fogo, como diz o dito popular. Depois de investigações da Polícia Civil sobre supostas irregularidades de um secretário da prefeitura de São Leopoldo, agora quem está sendo investigado pela Polícia Federal é o próprio prefeito Ary Vanazzi (PT). Tem a ver com recursos de saúde.

Aqueles que se locupletam