O churrasco do padre

Churrasquinho de rua não é privilégio do subúrbio ou de bairros cidade afora. Mais comum do que se pensa, um assado bem feito com uma temperatura nos trinques acontece até a rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. E para consumo pessoal. O presidente eleito Lula prometeu que pobre vai comer picanha de novo, mas na falta desse corte, reina a filosofia " não tem tu vai tu mesmo".

Que país é esse? I

No Brasil, 90% dos transplantes de órgãos feitos são pelo SUS. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo; também tem o terceiro maior banco de doadores de medula óssea. Mesmo assim, falamos mal do sistema usado até por quem pode pagar.

Que país é esse ? II

Experimente ficar doente nos Estados Unidos, por exemplo, nem precisa ser transplante. Se você não tem plano de saúde apropriado, morre na rua, salvo se alguma entidade beneficente acudir, e nesse caso é uma loteria chegar a tempo.

Voar é preciso

Até outubro deste ano, a Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) registrou uma média mensal de 30 mil pousos e decolagens de voos executivos. Esse número representa uma alta de 15% em relação aos índices registrados em 2019, na pré-pandemia, e de 40% em relação a 2020. A alta se deve em parte ao compartilhamento da aeronave em até 20 donos, segundo o Infomoney.

Ritmo de recesso

Poder atravessar uma avenida com cinco pistas como a Independência, em Porto Alegre, em horário comercial, fora da sinaleira, e sem nenhum risco é coisa rara. Foi o caso desta segunda-feira, em alguns momentos do dia, quando não passava nenhum automóvel. É o esvaziamento da cidade, conforme previsão da página publicada ontem. Vai seguir assim até o dia 1º.

Imprudência e imperícia

O duro nessas mortes de trânsito em finais de semana, principalmente as 13 ocorridas durante o Natal, é morrer de graça por imprudência ou imperícia de terceiros, às vezes experientes só em trechos urbanos.

Com a boca na botija

O cretino (provocador?) que queria explodir combustível em aeroporto era um amador, que logo deu o serviço completo para a Polícia de Brasília, com quem acertou os atentados, os locais das outras bombas etc. Sem falar que deixou um rastro visível até para um cego, como compras recentes de armas pesadas. Terroristas profissionais agem em células estanques.

Unha encravada

O governo que entra sempre diz que tudo o que o anterior fez de bom não presta. É o que está acontecendo no Brasil. Mesmo que seja bom, dizem que poderia ter sido melhor e então mudam o nome, como se pudessem apagar a história. Só que a história é contada pelos vencedores.

Sina latina

Se existe algo líquido e certo no futuro governo Lula é o aumento da carga tributária, principalmente sobre doações e heranças para os "ricos", assalariados. Depende de quem chamam de "ricos".

Tá tudo dominado

Confirmado que a futura ministra da Ciência e Tecnologia será Luciana Santos, também presidente do PCdoB e condenada por improbidade administrativa. Lembra um dito do saudoso Stanislaw Ponte Preta: ou restaure-se a moralidade ou nos locupletemos todos.

Sobre vulcões

De quatro em quatro anos, o período que antecede a posse dos eleitos se parece com vulcões adormecidos. Na superfície, fumarolas, mas lá embaixo o pau come solto para saber quem vai ficar com as joias da coroa e quem vai ter que se contentar em ser rabo de sardinha.

Ô coisa triste...

Um pequeno incêndio na Churrascaria Barranco no domingo de noite revelou como os seres humanos podem reagir da pior forma possível. O fogo foi imediatamente controlado, o atendimento nem foi paralisado, mas várias pessoas se mandaram sem pagar a conta.

Frio insano