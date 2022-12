O Mercado Público voltou aos velhos tempos na sexta-feira pré-Natal. Os corredores estavam atopetados de gente, e as bancas mais concorridas tinham filas com clientes que chegavam a demorar meia hora ou 40 minutos até o atendimento. Os estoques de produtos natalinos eram disputados por fregueses que de jeito maneira queriam voltar para casa "desempacotados".

Natal no Mercado Público II

Por fora, o vetusto prédio recebeu uma guaribada geral, dando-lhe um ar de idosa que rejuvenesceu. Está muito bonito, como mostra a imagem. No Largo Glênio Peres, os deques estavam lotados de gente alegre e bebendo cerveja com ar de felicidade. Por dentro, há problemas até em aspectos que deveriam nem existir, como a falta de lixeiras nos corredores. Como é que não se enxerga essa deficiência, é de pasmar.

Prêmio Chico Mendes

A Somar irá festejar quase meio século de fundação em 2023 com reconhecimentos de relevância que voltam a celebrar as boas práticas de gestão e sustentabilidade ambiental da mineradora gaúcha de areia. O 11º Prêmio Chico Mendes e do Latin American Quality Awards homenageou os irmãos Veronica e Victorio Della Mea pelas inovações que a empresa trouxe ao setor.

Esvaziamento

O movimento em Porto Alegre ainda era grande na sexta-feira, tanto de gente fazendo compras, quanto no trânsito. Ainda assim, a cidade já dava sinais graduais de esvaziamento, que começaram já na quinta-feira. Mais vagas para estacionar, menos engarrafamento na hora do pique. A tendência é que, depois do Natal, como normalmente acontece, ocorra o esvaziamento geral. De novo, a saída é feita aos poucos. A volta é que será geral no dia primeiro.

Gramado não desaponta

Por mais que o mês de dezembro esteja com números abaixo do esperado, o ano de 2022 termina com um número maior de turistas que visitaram a cidade em comparação aos últimos anos. Em novembro deste ano o número de turistas na cidade já tinha ultrapassado mais de 6,8 milhões, mesmo número de todo 2021, conforme dados dos órgãos de turismo.

Agronatal I

Mais de 200 milhões de panetones serão vendidos. São milhões de toneladas de farinha, ovos, açúcar, leite, frutas cristalizadas etc. E um faturamento superior a R$ 1 bilhão.

Agronatal II

Nesta semana natalina, poucos se dão conta: que os produtos da agropecuária e da agroindústria garantem os símbolos, a ceia natalina e parte dos presentes, sobretudo os tecidos em algodão.

Roupas novas

A Federasul cria duas novas divisões de trabalho para funcionar já em janeiro. A ESG (coordenada por Fabíola Eggers) e a Smart Cities (coordenador será Rafael Bechelin), que vão se somar as divisões Jovem e Jurídica para trazer mais informações e qualificar os associados. Foram criadas em dezembro, na gestão de Anderson Trautman Cardoso, e vão integrar a gestão de Rodrigo Sousa Costa, que assume a presidência da Federasul em 2023.

Adote uma cartinha

O Hospital Moinhos de Vento arrecadou mais de 2 mil presentes para crianças atendidas por sete instituições de Porto Alegre e da Região Metropolitana. A ação faz parte da Campanha de Natal do Instituto Moinhos Social, Adote uma Cartinha, transforme um sonho em realidade, que recebeu 1.042 cartinhas com pedidos natalinos.

Zero pila

De novo, Ramiro Rosário (PSDB) foi o vereador mais econômico da Câmara Municipal de Porto Alegre. Ramiro teve despesa zero, não gastou nenhum centavo da verba disponível ao seu gabinete. A economia em 2022 somou R$ 213,8 mil. Os recursos retornam à prefeitura da Capital para serem aplicados na cidade.

Quero o meu!