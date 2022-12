Desejo das crianças para o Natal

Fernando Albrecht

Esqueçam o tempo em que as crianças pediam apenas presentes na Árvore dos Desejos, como este do Shopping Total. As crianças deixam bilhetes pedindo "emprego", "saúde'', "felicidade", "humildade", e, o que dói, que "os pais não briguem mais", entre outros presentes não-físicos. Também esperam que Papai Noel consiga emprego para os pais. Por um lado, mostra que a criançada evoluiu, por outro, escancara o quanto elas sofrem com lares em ruptura ou falta de dinheiro.