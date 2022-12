Turismo religioso

Na cidade de Imigrante (cerca de 30 quilômetros de Encantado), o turista pode visitar o Convento Franciscano São Boaventura, uma bonita construção. O prédio foi construído todo em pedra grês na década de 1940 e remete ao estilo dos mosteiros franciscanos europeus, e possui a única capela em estilo medieval do Brasil.

Saco furado

Há um forte odor de combinação entre a decisão do ministro do STF Gilmar Mendes e o presidente eleito para tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Com isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vê esvaziar o seu saco de barganha para, quem sabe, indicar algum ministro de Lula. Jogada perfeita, mas no futuro a fatura de Lira pode vir com juros e correção monetária.

Três em um

A decisão de um só ministro do Supremo deixa o Poder Legislativo chupando dedo e com o risco de virar apêndice desta Corte. Ao decidir que a PEC da Transição não fura teto, Gilmar Mendes dá sequência à fusão de dois Poderes - três como já fizeram. Criança jamais verás um país como este, para citar Olavo Bilac.

Mal de Brasília

Morar e trabalhar em Brasília leva a uma visão distorcida de Brasil. Por isso, nos espantamos com os bebês de Rosemary que saem daquele ventre. Vista da cobertura de um prédio, a calçada está sempre limpa.

Uma cidade imita Hollywood

O letreiro gigante que imitará o de Hollywood, que será erguido no Morro da Embratel, levará o nome de Porto Alegre. Bem menos pretensioso, nos anos 1980, pintaram o nome Simon. Êta morrinho confuso esse! Quando se chamava Morro da Polícia não tinha polícia; quando passou a se chamar Morro do Turista não tinha turista.

Quem te viu, quem te vê

Que coisa mais melancólica o Centro Histórico já antes do sol se pôr. Lojas baixando as cortinas, Mercado Público fechando às 19h, mesmo sendo época natalina, pessoas apressadas buscando os últimos ônibus, um ar de fuga no ar.

250 250

Nesta quarta-feira, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), estará nomeando mais 34 prefeitos de praça, totalizando os 250 que marcam os dois séculos e meio de Porto Alegre. O evento vai acontecer a partir das 18h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa.

Na mosca

O crescimento dos partidos não se dá em torno de ideias comuns e, sim, do objetivo de aumentar o poder de barganha diante do Executivo. (Economista Affonso Celso Pastore)

Além da imaginação

É hora de incluir a Fifa na lista das maiores empresas do mundo. Só nesta Copa do Mundo, a entidade-empresa vai distribuir mais de US$ 1 bilhão a clubes e seleções. A Argentina receberá US$ 42 milhões e a França, US$ 30 milhões. Cada clube receberá US$ 510 mil por jogador convocado. Imaginem a parte do Leão, a da Fifa.

O milagre da Copa

Sempre se disse que Copa do Mundo é uma pausa no tempo de um governante, e também sempre se disse que se o presidente está mal na gestão, uma vitória levanta o moral do povo, que esquece os problemas. Tudo isso é verdade, mas verdade provisória. Caso da Argentina, com seus 300% de inflação ao ano.

Queixa de leitor

Leitor relata que herdou com sua mulher e sobrinhos um imóvel em Ipanema. Resolveram vendê-lo por R$ 285 mil. O último IPTU venal era de R$ 211 mil (números redondos). Mas o avaliador da Secretaria da Fazenda da prefeitura o avaliou em R$ 726 mil. E sobre esse valor será calculado o ITBI. Qual a explicação? - pergunta.

Golpes a granel

Levantamento da plataforma Site Confiável na Black Friday, entre 24 a 26 de novembro, monitorou 40.141 buscas de consumidores por 10.706 sites únicos. Do total, 7.485 foram considerados suspeitos.

Por isso...

...a falsidade impera. Vivemos tempos em que até mensagens alertando sobre vírus são vírus.

Queixas