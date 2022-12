A cidade dos parques

Enquanto a maioria das cidades serranas aposta em eventos natalinos, Nova Petrópolis vende outros peixes além das renas e luzes do Papai Noel. Para atrair turistas, aposta em atrações como o Parque Aldeia do Imiagrante e o Parque das Pedras do Silêncio, entre outras. Com essa estratégia, ganha dois públicos.

A cirrose da Passionária

A propósito do caso da galinha Passionária que bebia cerveja em bar do bairro Auxiliadora e morreu de cirrose, o leitor Waldyr Borges Junior aduz que ela também comia quindim, então, a causa mortis poderia ser consequência de diabete. É, pode ser. Infelizmente ela já virou canja.

Budum a bordo

Leitor comenta o estado lamentável de boa parte dos veículos do Uber. Carros com cheiro de cigarro, budum. A propósito: um motorista comentou que a alta dos preços é para compensar a queda nas corridas nestes meses de verão.

Aqueles que abrem o cofre

Como em toda renovação de governo central, os gaúchos esperam ansiosos que os conterrâneos sejam escolhidos para ministérios. O sábio governador do Paraná, Ney Braga (1917-2000), ironizava esse nosso anseio. Eu prefiro um paranaense no comando da carteira de crédito do Banco do Brasil e cargos semelhantes em outras estatais e instituições, dizia, "aqueles que têm a chave do cofre".

O tanquinho do governador

A propósito de Ney Braga. O governador era extrovertido e assim era tratado por sua equipe. Mas ficou impressionado com o tratamento dado ao presidente Paraguai, Alfredo Strössner, na inauguração da Ponte da Amizade. Nada de intimidades, foi tratado com o máximo respeito. Finda a cerimônia, Ney chamou seus auxiliares diretos. - A partir de hoje, quero ser chamado de governador, e não fiquem espetando o dedo na minha barriga dizendo "E aí barrigudo?".

Boquinhas de luxo

Difícil imaginar algo mais desgastante e impopular para o futuro governo do que bulir com a Lei das Estatais. É um desgaste antes mesmo de Lula (PT) tomar posse como presidente da República. Se não foi para beneficiar Aloizio Mercadante (PT), por que então? Pressão dos políticos postulantes, óbvio. E olha que são cerca de 600 boquinhas.

Dito isso...

...e tirando as honrosas exceções de sempre, que Congresso Nacional mais horripilante esse, nossa mãe!

Mistura fina

A grande diferença entre o STF de hoje e os antigos é que ministros do Supremo jamais iriam a festas oferecidas por advogados que têm causas no Supremo em aberto. E se porventura fossem, se declarariam impedidos no julgamento dessas causas. Outra, é que tínhamos respeito por ele; hoje, temos medo.

Estou com medo

Foi isso que o ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga disse com relação às medidas anunciadas para a economia pelo futuro governo. Armínio abriu voto para Lula no segundo turno. A gente imaginava que ele deveria ter imaginado o porvir.

Lombo largo

Aumento de impostos, extinção de subsídios e não corte de gastos com a máquina pública. Esta é, em síntese, a projeção do site O Antagonista para a gestão do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Nenhuma novidade em aumentar - ou criar - impostos. Lombo de burro é para isso mesmo.

A turma do beicinho

Salvo reviravolta, o Congresso vai concluir a aprovação da PEC fura-teto nesta semana. Suas excelências farão beicinho e muito mimimi, mas no final a atração dos prêmios e cargos falará mais alto.

Esse é da lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disparou uma das melhores piadas do ano que se finda ao dizer "esta presidência não faz barganha", negando que tenha feito acordo para empregar aliados no novo governo - começando por ele.

Titulo nota capitulada