O corredor do viaduto

As obras de restauração do Viaduto Otávio Rocha, mais conhecido como Viaduto da Borges, também contemplam as escadarias, convenientemente com cortinas protegendo os pedestres. Já no leito da Borges, a calçada está interditada e o pedestre precisa caminhar no leito com sinalização precária feita por cones.

A melancia humana

A severidade como eram tratadas as crianças em décadas passadas, principalmente nas regiões de colonização alemã, italiana e polonesa, para ficar só nestas correntes migratórias, contrasta violentamente com o tratamento que todas recebem hoje nas cidades. Era comum o uso do verbo ralhar, que hoje poucos sabem o que significa. Você recebia uma descompostura na escola e outra dos pais quando eles sabiam do acontecido. O professor sempre tinha razão. As proibições alimentares também eram levadas ao pé da letra. Ai de quem deixasse comida no prato, por exemplo. Outras vinham de superstições antigas, como a advertência de que comer melancia e uva depois "empedrava" o estômago. Beber leite e depois comer pêssegos era outra ameaça de morte triste e dolorida. Jamais se deveria tomar banho antes de pelo menos duas horas depois das refeições, congestã certa. Mistura de frutas com leite vinha do tempo da escravatura, crendice criada pelos donos dos escravos para evitar que invadissem pomares e tirassem leite das vacas durante a madrugada. Todos que viveram aqueles tempos tem algum tipo de má lembrança. A minha veio da mistura de uva ou suco de uva com melancia, da qual se era obrigado a comer até rente da casca, que depois era fervida com açúcar para virar doce assim como doce de chuchu com melado. Mesma mistura para fazer conserva de laranja. As cascas secas serviam para acender fogo no fogão a lenha. Dos ovos se fazia gemada, que muita criança nem sabe o que seja. A galinha era cara, só depois de idosa dela se fazia galinhada. Dizia-se que pobre quando comia galinha, um dos dois estava doente, alusão à canja de hospital. Meu ataque de pânico preferido foram dois. O primeiro quando comi pimenta achando que era pitanga, sacanagem de um primo. O outro foi quando entendi de comer melancia com as sementes para evitar a mão de obra de tirá-las. Esse foi pior. Finda a sessão de melancia, meu irmão fez um ar de pena e dor. Eu tinha cinco anos. - Infelizmente vai crescer pé de melancia na tua barriga. Das grandes. E eu acreditei.

Constatações

O Brasil gira em torno do ministro Alexandre de Moraes, quase na mesma proporção que o presidente eleito. A cada evento que ele vai, uma caravana de notáveis vai atrás, especialmente para ser visto. Nunca antes um presidente do TSE e ministro do STF foi tão paparicado. Claro que ele deve estar adorando.

Já começou

Prestadores de serviços, inclusive para plataformas de internet, já avisam que em janeiro vão reajustar seus preços. Em alguns casos, bem superiores à inflação projetada para todo 2023. Manda quem pode, obedece quem precisa. Azar dos assalariados.

Liberato

Destacada mais uma vez no Prêmio ARI de Jornalismo, a Reportagem Cultural do JC, publicada todas as sextas-feiras, segue sua série, hoje, com o perfil do escritor Liberato Vieira da Cunha, que está lançando um novo romance na próxima semana.

Concessões de TV

A renovação das concessões da Globo, Record e Band estão prontas para a renovação, sem óbices legais. O presidente Jair Bolsonaro pode renová-las, é do seu tempo. Ou pode deixar para Lula.

De olho em 2023

Com o almoço de confraternização com a imprensa da Federasul, encerra-se o ciclo de eventos das entidades empresariais, exceto a ACPA, que o fará em janeiro. Todas elas são cautelosas quanto a 2023, emitindo sinais de preocupação com o novo governo federal.

Por falar em 2023...

...o novo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, recolheu sentimentos do empresariado preocupado com os rumos do novo governo, e por isso estão com pé no freio em investimentos, ao tempo em que temem pela liberdade de expressão.

Cenários do próximo ano

O caderno especial Perspectivas 2023, encartado nesta edição do Jornal do Comércio, é leitura obrigatória para entender os cenários e o que de mais importante pode ocorrer nos principais setores da economia do Rio Grande do Sul no próximo ano.

As ideias de Leite

Dar continuidade ao próprio governo é uma oportunidade rara, na verdade, única no Rio Grande do Sul. E Eduardo Leite (PSDB), eleito para um novo mandato a partir de 2023, não quer deixar passar o cavalo encilhado. Em entrevista nesta edição, ele detalha como planeja acelerar obras e lançar um novo pacote de investimentos no Estado.

Bem esticadinho

Nas imagens em close em que o ex-presidente José Sarney (MDB) aparece com Lula (PT) na posse do novo presidente do TCU, nota-se que a campanha e as atribulações do cargo cobram seu preço no eleito. Já Sarney deve ter feito uma esticada geral, com sumiço das bolsas e rugas maiores. Em compensação, ficou olhudo e beiçudo.

Êta galo veio!

Dois homens foram indiciados pela polícia de Panambi por servir cerveja para um galo. Nos anos 1970, um grupo de pândegos, jornalista Cói Lopes de Almeida entre eles, servia cerveja derramada no balcão de fórmica de um bar na Auxiliadora para uma galinha apelidada de Passionária, uma comunista espanhola. Fosse hoje, seriam indiciados por homicídio culposo, porque ela morreu de cirrose. Supostamente.

A ditadura dos aplicativos

Não precisa ser tempo de compras para que as bikes dos aplicativos corram alucinadas em uma das calçadas e em áreas com denso fluxo de pedestres, como a Rua dos Andradas. Não dá para dizer que é um fracasso, porque ninguém tentou botar moral na pensão. E não venham dizer que orientaram os aplicativos, porque é conversinha pra bovino dormir.

Craque patrulhado