Vale a vista

Quanto é que seria em dinheiro de aluguel uma vista dessas para quem trabalha no Centro Histórico de Porto Alegre? A água é o melhor calmante, e se vier uma lufada de vento trazendo o cheiro (não contaminado) do Guaíba, o dia começa muito bem. Ainda dá para ver as docas do Cais Mauá e as ilhas.

Menor impacto

O setor do varejo que costuma ser um dos menos atingidos em tempos de vacas magras é o das classes D e E. Um pila aqui, dois ali, e assim fazem festa no Natal.

O guizo no rabo preso I

Reformas estruturais no Brasil como a reforma política sempre tem uma desculpa para o adiamento. No início do mandato, é cedo demais, no fim, é tarde demais. Enquanto seu lobo não vem, temos essa lambança ampla, geral e irrestrita como o diabo gosta.

O guizo no rabo preso II

Como na fábula dos ratos perseguidos por um gato, que em assembleia decidiram colocar um guizo no rabo do gato, quem o amarraria no bichano, o Congresso? Como dizia o Barão de Itararé, de onde menos se espera dali mesmo e que não sai nada.

O futuro à guerra pertence

O futuro técnico da seleção brasileira será indicado por quem vencer a guerra entre a crônica esportiva do Rio de Janeiro e a de São Paulo.

Direto de Caxias

CDL Caxias do Sul apresentou a nova diretoria executiva que estará à frente da entidade no biênio 2023/2024, com o empresário Eduardo Colombo na presidência.

Acredite se quiser

O brasileiro está bebendo menos cerveja, segundo estudo baseado na produção, feito pelo BTG Pactual para O Globo. Mas não diz nada sobre destilados, como cachaça e assemelhados.

Efeito sinaleira

Comentário do leitor José Valdai de Souza sobre a foto dos pedintes nas sinaleiras: "A pobreza de uma cidade só acaba quando todos se conscientizarem que dar esmola é combustível para os pobres verdadeiros, os enganadores e o políticos que pedem voto".

O fim está próximo

A democracia na Europa está sendo ameaçada, vade retro Satanás! Uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, a deputada socialista Eva Kaili, e três companheiros foram presos porque aceitam jabá na Copa do Mundo. Mas onde vamos parar?

O brigadeiro voa

Se o presidente eleito Lula (PT) terá contra si uma oposição no Congresso que promete ser a pedra no seu sapatinho, pelo menos poderá voar tranquilo sem óbices das Cortes superiores. Como se diz em noite sem nuvens e cheia de estrelas, será céu de brigadeiro por quatro anos.

Procurai o furo

Só uma investigação mais profunda dirá quem foram os baderneiros de Brasília. Índio não costuma se vestir de preto e nem usa máscaras, a não ser pintar a cara. Lembra os black blocs de 2013/14, quebraram tudo a mando não se sabe de quem até hoje.

O inferno marital

Armários cheios de objetos ou roupas insensíveis são o inferno dos maridos, porque as mulheres não largam do pé enquanto ele não fizer uma limpa. Temos o Mensageiro da Caridade e até o Uber com serviço de captação do entulho democrático.

Verão

Não é à toa que cada vez mais gente prefere tirar férias em dezembro ou parte dele. À atucanação, soma-se o calor e o bolso precisando de reabastecimento.

Torcida