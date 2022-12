Reconhecimento dos colegas

Com 25 anos de atividades na comunicação da Farsul, Regina Sakakibara quebrou o protocolo ao fim da concorrida coletiva de imprensa de fim de ano da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Após a última pergunta da entrevista, ela fez o anúncio de que, depois de 25 anos, estava deixando a Farsul, por vontade própria. Foi aplaudida de pé pelos colegas jornalistas, e recebeu homenagens de ex-colaboradores da Federação e de dirigentes da Farsul.

As preocupações do campo

Na coletiva propriamente dita, o presidente Gedeão Pereira e demais dirigentes, bem como o economista da Farsul, Antônio da Luz, manifestaram preocupação quanto à política econômica que será adotada pelo governo federal a partir de 1º de janeiro de 2023 pelo presidente eleito Lula (PT). Matéria nesta edição.

Calorão...



O Rio Grande do Sul está sentindo uma forte onda de calor, que deve seguir até domingo. Nesta quinta-feira, que nem foi o dia mais quente - a previsão é que sexta e sábado tenham as maiores temperaturas máximas -, Porto Alegre teve boa parte do dia acima dos 30 graus. No meio da tarde, esse termômetro de rua marcava 47ºC. Deve ter sido, pelo menos, a sensação térmica.

...até para quem é de Senegal

A expressão calor senegalesco remete ao país africano, significando um calor muito forte, insuportável. Pois a ironia é que agora temos imigrantes senegaleses em Porto Alegre, e estes avaliam, em alguns momentos, que o calor do Rio Grande do Sul é pior do que o da África. Não necessariamente em valores absolutos de temperatura, mas, sim, em termos de sensação térmica. Tem ainda outros fatores, como umidade e buraco na camada de ozônio.

No tempo do professor Darcy

Mestre no dedilhar de cordas do violão clássico, o professor Darcy Alves (Reportagem Cultural nesta edição) também incursionou pela trilha iluminada da noite porto-alegrense, com picadas abertas na boemia. Recordo que, pelo menos nos anos 1960 até 1970, não era assim um sacerdote abnegado da noite, embora desse suas escapadinhas, dando canja nas casas que abraçaram a MPB e o que chamávamos de seresta e com chorinhos, último gemido de um tempo que já agonizava para renascer ao som de coisas mais modernas, barulhentas e nem sempre simpáticas aos ouvidos mais exigentes. As então chamadas boates como o Encouraçado Butikim, Locomotive, Wisky Agogô, Vila Velha e outras surgiram para se mostrar, corpos em danças levemente sensuais para hoje, mas arrojadas para a época, voleio corporal acompanhado de estalar de dedos, olhares lúbricos prometendo sessão privada para depois. A seresta teve morte lenta, coitadinha, mas de vez em quando é acordada por pequenos grupos de choro, com o básico para acariciar corações e mentes, cavaco, bandolim, violão sete cordas, clarinete, pandeiro ou maraca e uma afinada voz humana para acompanhá-los. À vezes eles voltam.

Fartura de eventos

Durante o Seminário de Gestão, promovido pela prefeitura da Capital, o diretor de Eventos, que vinha à frente da Secretaria Extraordinária dos 250 Anos, Rogério Beidacki, revelou que durante o ano comemorativo, foram realizados quase 500 eventos.

Amplo espectro

Do presidente peruano Pedro Castillo se diz que politicamente ele era de esquerda, mas de direita em assuntos como ser contra o casamento gay. Isso faz dele o quê? Mais um golpista peruano, e só.

Prêmios do TJ-RS

O Judiciário gaúcho conquistou o 1º lugar em duas categorias do Prêmio Innovare, o "Programa Formando Gerações", (Memorial do Judiciário do RS) e o "Projeto Borboleta" (Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre).

De lascar

A polícia alemã prendeu 25 suspeitos acusados de tramar um golpe de estado, grupo de extrema-direita. Credo em cruz Ave Maria, até tu, Alemanha?

Leve, livre e solto

O ministro Edson Fachin, do STF, arquivou a investigação contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL), acusado de ter recebido propina da Odebrecht em 2012.

A falta que ele faz

Talvez nós da mídia estejamos focando demais em assuntos como a PEC da Transição e deixando de olhar para os lados, o resto da paisagem. A fumacinha dos incêndios se enxerga de longe. Às vezes, debaixo do nosso nariz.

Corpos milagrosos

Se todos os produtos milagrosos anunciados na TV dessem resultado, todos morreriam jovens, sem doenças, esbeltos, sem barriga nem gordura e sem rugas no rosto.

Miúdas