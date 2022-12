Chegada do Papai Noel diferente

Houve tempo em que Papai Noel só viajava de trenó puxado por seis guapas renas. Agora vai de tirolesa para o Alpen Park de Canela. As renas não quiseram encarar.

Luz apagada

A prefeitura de Gramado embargou um parque temático em 12 hectares na área rural do município, que teria 500 mil luzes, mais restaurante etc. E junto ao Arroio Tapera, o único limpo de Gramado. Não reuniram documentação de impacto ambiental, entre outras carências. A informação é do jornalista Miron Neto. Todo esse luzaredo em uma pacata área rural, imagina o impacto na região.

Os riquinhos

Quando um fronteiriço se espanta com os tentações de riqueza, pergunta "mas quanto não ganha um animal desses?" Pois se espantaria com o técnico Tite, R$ 20 milhões por ano. Mas ocupa apenas o quarto lugar. Segundo a imprensa espanhola, o ponteiro é o técnico alemão Hansi Flick, com o equivalente a R$ 36 milhões anuais. Se ainda tivesse vencido...

Não vem que não tem

Por trás do aumento de gastos, o PT no governo diz que é capaz de fazer mais desenvolvimento econômico do que outros países. Não vai funcionar. Expansão fiscal produz aumento de prêmio de risco, quer o PT goste do mercado ou não. A avaliação é do economista Afonso Celso Pastore.

Ataque dos pequenos

Voltaram com força os bichinhos invisíveis. Gripe forte pega geral e a Covid pega quem nunca pegou antes, mesmo vacinados com quatro doses. A maioria não tem maiores sintomas fortes, exceto coriza abundante. Vai fazer o teste e pimba!

A Capital imita os Jardins

Multiplicam-os depoimentos de fregueses que não medem seus ganhos por mês, mas por ano, sobre o preço de restaurantes, especialmente quando tem carne no cardápio. Ok, a carne subiu, mas ainda não entrou em órbita geoestacionária.

Os bois que voam

Os grupos de WhatsApp que se dedicam a colecionar e compartilhar imagens e vídeos tão críveis quanto uma nota de 30 reais mostram que atingimos o estágio de acreditar massivamente que cavalo tem chifre e boi voa melhor que passarinho. É o milagre da fé cega na falsificação verdadeira.

Refresco do vírus

Assim por alto, se observa que amigos, conhecidos ou vizinhos que tomaram as vacinas regulamentares e pegaram Covid mesmo assim (sem comodidades), têm sintomas leves, menores que uma gripe comum. Mas convém prevenir!

Tô dentro

A presença saliente do senador Renan Calheiros (MDB-AL) nas negociações de Lula e do PT, considerando a extensa lista de pecados por ele cometidos, deveria incomodar a ambos. Mas não incomoda.

Efeito camisa nova

Não só Renan, mas também outros parlamentares serelepes na formação do novo governo, mais sujos que pau de galinheiro, têm o mesmo efeito de usar camisa nova que não se retirou a etiqueta interna. Fica pinicando a pele, causando incômodo.

Mateus, só os meus

A moldura do ministério e postos-chave do futuro governo pode até contemplar cargos rainha da Inglaterra, reina mas não governa. No máximo, o posto de oitavo carregador de moringa do safári. Os partidos gaúchos que já se aliançaram com o PT em outras épocas sabem bem que ele não divide governo. É como o capim anôni, que sufoca a vegetação nativa.

Ministério do Espaço

Tem emedebista dizendo que Simone Tebet (MDB) recusou três ministérios. Político que diz isso geralmente não foi convidado para nenhum. Se ela for, será quebra de de paradigma.

Vai longe

Tudo indica que os ecos das eleições ainda vão se espalhar por muito tempo. Depois de comprar o Twitter e abrir a caixa-preta, o bilionário Elon Musk deixou vazar que a plataforma beneficiou a eleição do democrata Joe Biden nos Estados Unidos, e desconfia que privilegiou candidatos de esquerda nas eleições brasileiras.

Guerra de mentirinha

Ao comentar matéria do JC sobre a guerra tecnológica

da Ucrânia, o leitor Fernando Souza sugere que ela