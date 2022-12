A força do Interior

Fernando Albrecht

Há muito tempo a página insiste que o dinheiro mora no Interior e não na Capital. Porto Alegre é uma cidade de serviços, tendo a construção civil como grande indústria. Mas em localidades de diversas regiões do Rio Grande do Sul, crescem iniciativas fortes, com empreendedores e riqueza. A busca de desenvolvimento norteia corações e mentes. É o caso das cooperativas, que fizeram investimentos superiores a R$ 2,5 bilhões neste ano, como informou o Anuário de Investimentos do RS, publicado no JC. A cooperativa Coprel, por exemplo, está construindo uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), no município de Tio Hugo. Um baita empreendimento em obras, como mostram as fotos. É apenas um exemplo entre centenas.