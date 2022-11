A inauguração do Parque Pontal, primeira etapa do Pontal Shopping, é uma poderosa aproximação da cidade com o Guaíba, mais uma, do qual o parque é "apenas" um terço do total, com quase três hectares. É um projeto de gente grande, e bota grande nisso, para grandes e pequenos, da SVB e parceiros.

Cabeça no Guaíba



Fernando Albrecht/especial/jc

Imagine trabalhar na torre comercial e ir ao centro em 30 minutos pelo Guaíba, de catamarã. Depois, faça o mesmo percurso de carro para comparar. Sem falar na cabeça ventilada pela visão do Guaíba.

A teimosia do seu Hugo

O Pontal já conta com uma "hidroviária" dos catamarãs da CatSul. Esses velozes barcos datam de 2011, ideia teimosa de Hugo Fleck, presidente do complexo que inclui a empresa de ônibus Ouro e Prata. No início, a turma do "hay progresso soy contra'' mostrou as garras. Hugo venceu.

Historinha de ministério

Contam que um correligionário de um presidente do passado o encontrou sem querer querendo. Ato contínuo, pegou-o pelos ombros. - Presidente, dizem por aí que o senhor me convidou para ser ministro. O que eu faço se me perguntarem? Sem interromper a caminhada, o presidente bateu de volta. - Pois diga que você não aceitou.

Lutas subterrâneas

Não precisa ser adivinho para concluir que a demora em nomear pontos chave para a área econômica se deve à grande disputa interna do novo governo. E se Geraldo Alckmin (PSB) não conseguir emplacar nomes que o mercado e o empresariado possam digerir bem, é sinal que o vice será apenas laranja de amostra.

A real do Catar I

Afirma-se que o Catar teria investido US$ 220 bilhões direta e unicamente para a realização da Copa do Mundo. Ocorre, no entanto, que esse montante faz parte do projeto Qatar National Vision 2030, um plano mais amplo de desenvolvimento do país, lançado ainda em 2008.

A real do Catar II

O gasto real com a Copa é entre US$ 8 a US$ 10 bilhões, segundo cálculos de João Victorino, administrador de empresas. Faz todo sentido. Os árabes nadam em petrodólares já há mais de 75 anos, mas neste tempo - três gerações - certamente aprenderam a lidar com a fortuna crescente.

Letra morta

As tradicionais projeções da economia para 2023 serão o exercício de adivinhação. Cenário externo, câmbio, bolsa, tudo é letra morta por que não se sabe quais coelhos sairão da toca com o governo Lula. Até agora, nem ele sabe quantos.

Homem de Aço

A Associação do Aço entrega nesta quinta-feira o Troféu Homem do Aço 2022 à empresa Voestalpine Meincol de Caxias do Sul.

Caravana Tatata

Sai hoje, às 10h, a esfuziante caravana que participará do descerramento da Praça Tatata Pimentel no bairro Aberta dos Morros. O projeto é de autoria da vereadora de Porto Alegre Mônica Leal (PP), e a organização é do marchand Renato Rosa.

Bola aérea