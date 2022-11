As aparências enganam

Se

É a glória

Usado até agora com parcimônia em grupos de WhatsApp, o apelido Xandão dado ao ministro do STF Alexandre de Moraes estragou. Talvez ele até goste, apesar da liturgia do cargo exigir pelo menos dois "...issimos" e um "ência".

Nem tudo são flores...

... para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na transição. Ele estaria sofrendo boicote da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do cardeal Richelieu do PT, Aloizio Mercadante. A informação é do colunista Cláudio Humberto no Diário do Poder. A página já havia alertado que a agenda seria dos duros do PT, que são os que dão as cartas e jogm de mano.