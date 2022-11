Um hospital impecável

Fernando Albrecht

O Hospital Moinhos de Vento homenageou seus médicos credenciados do corpo clínico que atuam entre 20 e 50 anos anos ou mais na casa. A instituição sob comando do CEO Mohamed Parrini conta com um total de 3,7 mil médicos credenciados. Na cerimônia no Teatro do Bourbon Country, foram homenageados médicos jubilados, em uma festa bonita e muito bem organizada.