Nel blu dipinto di blu

Ou azul, pintado de azul, refrão da musica Volare, famosa canção italiana, cantada por Domenico Modugno em 1958. Os shopping centers travam uma luminosa concorrência para ver quem capricha mais na decoração de Natal. O BarraShoppingSul, em Porto Alegre, se esmerou por dentro e por fora, montando essa árvore fazendo concorrência ao céu cor de anil.

Com novidades no front

A "correspondente" da página na cidade alemã de Münster conta que pelo menos há gás em quantidade suficiente para passar o inverno. Mas sem luzinhas de Natal nos lares. A má notícia é que tudo está muito caro. Meia galinha assada no supermercado custa 5 euros (1 euro=R$ 5,46 ontem). Não muito diferente de Porto Alegre.

Breve aqui I

Mais uma estátua gigante de Cristo será inaugurada nos próximos dias dias, o Cristo Fé, em Coronel Bicaco. Pelo jeito, em breve o Rio Grande do Sul terá o maior número de Cristos por quilômetros quadrados do mundo.

Breve aqui II

Provavelmente, o governo petista vai mutilar a reforma trabalhista, e reinstalar o imposto sindical, aquele que financia as greves dos outros.

Santa ignorância

Não é de hoje que integrantes da cúpula petista desdenham das reações do mercado, como se pudessem abrir mão dele. Como não sabem como as coisas funcionam, ignoram que o mercado compra os títulos que financiam o Brasil, como anota o colunista Cláudio Humberto.

Os esquecidos



Fernando Albrecht/especial/jc

Entra administração, sai administração, e nunca os sucessivos prefeitos conseguiram dar um jeito de nivelar tampas de esgoto ou de outro serviço público nas vias da Capital. As sucessivas camadas de asfalto deixaram bordas afiadas e degraus que machucam suspensões e molas.

Cachaça não é água não

Na 22ª edição do Concurso Vinhos e Destilados do Brasil, foram avaliadas 630 marcas de cachaça, e das 17 mais bem avaliadas do concurso, oito eram sulistas. A cachaçaria Weber Haus, localizada em Ivoti, no Rio Grande do Sul, foi premiada com 10 medalhas. E custam um bocado de dinheiro.

Agora vai?

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, encaminhou, junto dos presidentes de OABs de outros nove estados pedido de providências sobre supostas "violações ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal perpetradas por parte do ministro Alexandre de Moraes".

O caldo engrossa

À ação de Lamachia e seus colegas, junta-se a afirmação do senador eleito pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos), de que o Brasil vive um estado de exceção. Dadas as circunstâncias, negar quem há de?

Quem, eu?

A cada canetaço juridicamente duvidoso emanado do TSE e STF, as redes sociais registram reações tipo "mas quem segura esse homem?". A pergunta deveria ser respondida por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, que está mudo como canário na muda, depois que foi homenageado pelo TSE antes das eleições.

Filme velho