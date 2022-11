Mudanças no Moinhos

Fernando Albrecht

A propósito da disputa pelos últimos terrenos no bairro Bom Fim noticiada pela página, leitor faz relato de algumas mudanças também no Moinhos de Vento. Frequentador do Grêmio Náutico União, ele observa alterações no entorno do clube. Em frente, na Quintino Bocaiúva, construções deram lugar a um estacionamento em L, começa na Quintino e vai até a Tobias da Silva, onde também foi demolida uma casa.