A corrida pelos últimos terrenos do Bom Fim

por Guilherme Kolling, interino Já dizia o ex-secretário de Planejamento de Porto Alegre, "a cidade que anoitece não é a mesma que amanhece". Até mesmo bairros consolidados, como o Bom Fim, ainda vivem constante transformação. A corrida agora é pelos últimos terrenos. Ou pela "criação de novos" espaços, caso da rua César Lombroso, onde duas casas foram demolidas, perto da esquina com a Ramiro Barcelos. Chamou a atenção da vizinhança.

Novas modalidades

Com a inexistência de espaços vazios, terrenos baldios, poucas casas e construções sem uso, incorporadoras passaram a adotar novas modalidades para viabilizar a instalação de empreendimentos em áreas valorizadas, como o recém citado bairro junto ao Parque da Redenção. Uma delas é a aquisição de pequenos prédios inteiros, alguns nem tão pequenos assim.

Exemplos recentes

Na rua João Telles, na lomba para a Independência, dois pequenos edifícios vizinhos, um de três andares e outro de quatro pavimentos, estão cercados por tapumes. Possivelmente, darão lugar a um novo empreendimento. Tem ainda o caso de uma garagem, recém demolida na rua Antão de Farias, e o retrofit - reforma para dar novo uso - em prédios no mesmo quarteirão, na Tomaz Flores e Osvaldo Aranha.

Célia Ferraz de Souza



ISABELLE RIEGER/JC

matéria nesta edição Estudiosa da história do planejamento de Porto Alegre, Célia Ferraz de Souza, uma das urbanistas mais respeitadas no meio acadêmico e entre técnicos do município, palestrou no seminário de revisão do Plano Diretor na sexta-feira (). A colega Bruna Suptitz, da coluna Pensar a cidade, observou que a professora da Ufrgs fez um apanhado da formação da cidade, mas faltou tempo. "Aguardo novo convite para concluir a palestra", brincou, arrancando risos da plateia.

Périplo até o Egito

A retomada da procura por viagens aéreas e reativação de voos não foi acompanhada na mesma proporção por companhias. É o que se vê, não só no Brasil, mas em voos internacionais de uma maneira geral. Perder conexões, sofrer com atrasos e cancelamentos de voos, além do extravio de bagagens, deixou de ser algo excepcional para ser corriqueiro. Grupo de brasileiros que está indo para a COP-27 no Egito vai levar três dias para chegar ao destino.

Sequência de eventos

A ideia era voar na madrugada de sábado e chegar no domingo. Mobilizados desde a sexta-feira à noite, para estar em tempo no aeroporto, o grupo só deve chegar a Sharm El-Sheik, na segunda-feira à noite ou terça de manhã. No roteiro, o voo São Paulo-Dubai, da companhia Emirates, foi cancelado. A viagem, adiada, teve pernoite em Paulínia (SP), a duas horas do aeroporto - não havia vagas em hotéis por causa da Fórmula 1 em São Paulo. O voo no dia seguinte foi alterado, com mais escalas e tempo de espera. E é só um exemplo.

Conta de luz

Leitor observa que o envio de segunda via da conta de luz pela CEEE Equatorial passou a ser pago. Antes, o encaminhamento era gratuito. Agora, para manter o benefício de receber a segunda via sem pagar, é preciso entrar no site e baixar o boleto.

Novos deputados estaduais

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) fará, na próxima semana, evento com os deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura. O tema será o papel do controle externo na administração pública. O presidente do TCE, conselheiro Alexandre Postal, observa será uma oportunidade para os parlamentares conhecerem o funcionamento do tribunal. Ex-deputados estaduais, a propósito, são maioria entre os sete conselheiros do TCE.

Máquina bem azeitada

O Sicredi União Metropolitana RS financia usinas de energia renovável da Quinta da Estância e Estância das Oliveiras. Com o aporte disponibilizado, serão criadas, nestas propriedades, usinas de energia solar e eólica educacional, que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e oportunizar aos visitantes a aprendizagem pedagógica sobre o combate às mudanças climáticas e geração de energias limpas.

