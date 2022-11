Rigotto na transição

O ex-governador gaúcho Germano Rigotto foi indicado pelo MDB nacional para participar da equipe de transição do governo federal na área da indústria, comércio e serviços. O homem certo para o lugar certo.

Os novos prefeitos

Chega de ficar sentado na cadeira esperando o dinheiro cair do céu. A entrega do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor no Tá na Mesa da Federasul (matéria nesta edição) mostra que terminou a era dos alcaides passivos e que começou a dos prefeitos que vão à luta em vários fronts. Barco parado não ganha frete.

Estreito urbano

Os corredores de ônibus comportam cada vez menos passageiros. Não por redução na largura física, mas por causa das mochilas, que os jovens carregam nas costas. Um ocupa o espaço de dois.

Meu nome é Gal

A morte aos 77 anos da cantora Gal Costa desfalcou o grupo de músicos baianos, que despontaram como grandes nomes da MPB. Gal vinha muito a Porto Alegre nos anos 1970 e tinha

fã-clube devido à sua presença no palco e voz muito afinada.

De avô para neto



Cristiano Guerra/divulgação/jc

O deputado estadual Frederico Antunes (PP) palestrou em Montevidéu durante encontro dos operadores de lojas francas. Das 22 no Brasil, 18 estão no Rio Grande do Sul. O parlamentar também se avistou com o embaixador brasileiro junto à Aladi, Antônio Simões, e viu com emoção ao foto do seu avô Leocadio Antunes (d), primeiro representante do Brasil na Associação Latino-Americana de Integração na entidade.

Bola murcha

Todo o esforço para mostrar serviço aos mercados, indicando nomes que os agradem na transição, será inútil caso os ministérios principais sejam ocupados por quadros ortodoxos do PT e partidos afins. Começando com o Ministério da Fazenda.

Au-aus e miaus

De acordo com informações do IPB (Instituto Pet Brasil), o mercado pet relacionado ao setor de produtos, serviços e comércio de animais de estimação deve apresentar aumento de até 14% em 2022, com um lucro aproximado de R$ 60 bilhões.

O mantra do varejo

As vendas do varejo tiveram forte impulso já em setembro, superando em até três vezes a expectativa dos analistas. Vai daí que ao se perguntar para lojistas de shoppings e de rua como vão, a resposta quase unânime é: "Melhorou, graças a Deus".

Chove, chuva