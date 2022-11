Cartas na mesa

Canastra é jogo de cartas tradicional nas colônias alemã e italiana do Rio Grande do Sul. Em Arroio do Meio, em Linha 32, um total de 84 inscritos de vários municípios vizinhos - sendo 19 mulheres - disputam o 5º Torneio de Canastra de Duplas. Existe até um "banco de reservas" para completar a dupla. O prêmio? R$ 1 mil na categoria principal e R$ 500,00 para o pessoal da "repescagem".

O vírus do crime

Reina grande expectativa sobre quem comandará a pasta da Segurança Pública no governo do Rio Grande do Sul. Durante a campanha, Eduardo Leite reconheceu o tamanho da brincadeira gerada pelas facções, uma variante do vírus da criminalidade. A taxa de mortalidade é grande.

Sinais trocados

A formação do ministério do presidente eleito se encaminha para uma encruzilhada, com mais nomes do que cargos. E são nomes que os mercados temiam que fossem anti-mercado, o que não se confirmou com o anúncio dos economistas André Lara Resende e Pérsio Arida. Mas o comissariado do PT certamente também entra. Havia esperança de que Henrique Meirelles (MDB) fosse esse balizador. Pelo visto, vai ficar de fora.

Transtornos e permanentes

É comum na história das transições que parte dos escolhidos sejam permanentes na futura estrutura de governo. Só o PT quer 33 dos seus na equipe.

O furo é mais embaixo

Trava-se uma furiosa batalha para furar ou não o Teto de Gastos. Conhecendo os caboclos da aldeia, podemos dizer que vai, sim, embora coberto pelo manto semântico de que ao fim e ao cabo significa me engana que eu gosto.

Furo em grego

Para a maioria da população, a expressão "Teto de Gastos" é grego. Para essa parte, tanto faz como fez, o que interessa é dinheirinho no bolso e comida na barriga.

Os esquecidos



Fernando Albrecht/especial/jc

O aviso no transporte coletivo, objeto de legislação nas três esferas do Executivo, é letra morta para uma parte considerável de passageiros de ônibus de Porto Alegre. Parte senta nos lugares reservados por ser sem-noção, uma categoria social que cresce a olhos vistos. Outros não estão nem aí e até fingem que estão dormindo. A tripulação dos ônibus deveria alertá-los, mas também não está nem aí.

Primeiro os meus

De acordo com o Estadão, Lula teria pedido que as negociações com o Congresso Nacional sobre a PEC de Transição fossem congeladas para o momento. Sua prioridade seria antes azeitar a relação com o Legislativo. O governo petista não precisa temer rejeição. Político sempre se ajusta ao novo molde de governo.

Marco cultural

Delegações de 17 estados brasileiros estarão em Porto Alegre de 10 a 13 de novembro para o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. A anfitriã é a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Um conjunto de propostas será unificado para o presente e o futuro da política cultural nas esferas municipal, estadual e federal.

De mim para mim

A rigor, a transição do futuro governo Eduardo Leite (PSDB) é dele para ele mesmo. Mesmo assim, tem que acomodar muita melancia nova na carroceria do caminhão.

Miúdas