Reformas no prédio do Palácio Piratini

Mãos de tesoura

Deputado federal eleito mais votado nestas eleições, Nikolas Ferreira (PL), de Minas Gerais, teve sua conta no Twitter suspensa por ter criticado o STF e levantado suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Mesmo pessoas comuns que postaram a mesma opinião também foram suspensas.

Só para lembrar

Desaparecimentos

Nas redes da televisão brasileira, só a Joven Pan registrou com destaque os protestos de sábado e domingo em diversas cidades, incluindo Porto Alegre a outras capitais, contrários ao resultado das eleições presidenciais. Imagens foram notícia em todo mundo, incluindo a emissora árabe Al Jazeera. Na capital gaúcha, grupos identificados com as cores verde e amarelo protestam há uma semana no Centro Histórico, em frente ao Comando Militar do Sul, contra o resultado da eleição.