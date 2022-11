De volta ao trem

Nestes tempos desvairados, um bocado de gente gostaria de ter vivido numa época sem tanta maluquice e desvario. Não dá, mas quem sabe viajar na Maria Fumaça em vagões dos bons tempos seja uma breve volta ao passado. O espetáculo Natal Sobre Trilhos, com passeios especiais entre Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, terá duas viagens, em 26 de novembro e em 17 de dezembro. Informações: (54) 3455.2788.

Neve em novembro

Deu no Twitter da MetSul: Morro da Igreja, cidade do Planalto Sul catarinense, situado a 1,8 mil metros de altura, registrou neve pela primeira vez na história em novembro. As eleições abafaram as repercussões sobre o frio reinante fora de época. Codeloco, seu!

A degola

Alvo de censura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Jovem Pan está começando a se ajustar aos novos tempos. Demitiu o jornalista Augusto Nunes. Ele e a emissora apoiavam Bolsonaro.

Sem censura

De Jair Bolsonaro diga-se que ele nunca censurou ou falou em controlar redes sociais, mesmo levando paulada 24 horas por dia, 365 dias por ano durante quatro anos.

Porteira aberta

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que tribunais de Justiça criem comissões para mediar desocupações coletivas antes de decisão judicial, atendendo parte do pedido de partidos e movimentos sociais. A consequência é óbvia.

Duas perdas

Dois importantes protagonistas da história política gaúcha faleceram. O ex-deputado estadual Francisco Appio (PDS, hoje PP), conhecido por seu vozeirão, e o ex-deputado federal Jorge Uequed (passou por vários partidos), autor do projeto do Seguro Desemprego.

Que rei sou eu?

Lideranças dos caminhoneiros repudiaram o bloqueio das rodovias no Brasil. Como não foram obedecidos, não são lideranças dos caminhoneiros. Bloqueio é ruim, é um tiro no pé.

A terceira lei

O bloqueio das rodovias e as manifestações de rua ontem foram apenas os primeiros movimentos do bolsonarismo no pós-eleição. Outras ações podem ser esperadas ao longo do tempo. Não adianta o presidente eleito Lula (PT) dar uma de pomba se a agenda dos falcões do PT se impor. A reação será igual e contrária, como reza a terceira Lei de Newton.

Pouca, mas muita

Apesar da força de certos veículos em dizer que tinha "pouca gente" na manifestação junto aos quartéis no Centro de Porto Alegre, não foi pouca gente coisa nenhuma. As escadarias lotadas da Igreja das Dores, assim como a multidão na região da Rua da Praia mostram que tinha muita gente no ato.

Aposta na incerteza

Nos meios políticos, há convergência na candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) para a presidência da República em 2026. Pode que sim, pode que não. O homem planeja, e Deus ri. Vai depender do tamanho da vitrine que ela terá durante os quatro anos de governo Lula.

Por sinal

A campanha de Lula teve essencial participação de duas aves de arribação, a própria Simone Tebet e Geraldo Alckmin (PSB). Um voou do ninho tucano e a senadora já arrastava a asa para o petista desde o primeiro turno. Para bolsonaristas, foi trairagem.

Troca-troca

O Ministério da Economia deverá se chamar Ministério da Fazenda no governo Lula. É uma mania brasileira de reinventar a roda a cada quatro anos. Será como em todas estas trocas de seis por meia dúzia, a alegria das gráficas que imprimirão material de expediente, e criadores de sites.