Novo point aquático

A revitalização da orla do Guaíba levou mais gente para usufruir a região, junto à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. O interessante é que também dentro da água o local virou uma atração. É cada vez mais comum ver pequenas embarcações paradas em frente novo point.

Vento a favor

A campanha sistemática contra Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos foi tão feroz que ofuscou - ou foi ofuscada de propósito - seus feitos econômicos, que não foram poucos. Lula pega a economia relativamente bem, desemprego em baixa, emprego em alta e inflação caindo. Então, não venham com o nhém-nhém-nhém de herança maldita.

A grande diferença

Em eleição apertada como esta sobram teses sobre qual foi a região ou estado decisivo. Nordeste, dizem a maioria dos analistas. Não, foi o Sudeste, onde Jair Bolsonaro perdeu 1,8 milhão de votos se comparado com 2018. Que vem a ser praticamente a diferença que o derrotou em 2022.

Ao trabalho, Capital

Os banqueiros e grandes empresários que abriram o voto para Lula não o fizeram por patriotismo. O capital não liga para essas coisas, liga para ganhar mais dinheiro, como no primeiro governo petista.

A arte do esquecimento

Guilherme Boulos, liderança do PSOL, acusado de vadiagem por Henrique Meirelles (MDB), está de mãos dadas com Meirelles, acusado por Boulos de "explorador do povo brasileiro". Também subiram no palanque lulista os banqueiros do Plano Real, classificado pelo PT como uma "pura tapeação", e José Sarney (MDB), considerado por Lula em 1988 "o maior ladrão do Brasil".

Lorotas de campanha

Tem gente escrevendo que Lula é de centro-esquerda. De onde tiraram essa lorota? Como nos governos anteriores, de novo vai turbinar o aparelhamento do Estado. Faz parte do DNA da esquerda.

A primeira vez

Em visita ao Jornal do Comércio, o governador reeleito Eduardo Leite contou que antes de 2018, sua ideia inicial era concorrer a deputado federal após o fim do mandato como prefeito de Pelotas, em 2016. Empresários da região o queriam na Câmara Federal, até porque na época a região de Pelotas não tinha deputado federal. A primeira vez que falaram em "governador" foi no dia da eleição de Nelson Marchezan Júnior (PSDB) para a prefeitura da Capital, em 2016.

Sob total direção

O empresário Claudio Bier efetivou, no mês de outubro, a aquisição de 3% da Masal, da qual é sócio desde 1983, passando a ser o único proprietário da empresa com quase 70 anos de história.

Sucesso absoluto

A Festa do Espumante Brasileiro (Fenachamp) encerrou neste domingo, em Garibaldi, com a marca de 29 mil garrafas de espumantes com mais de 100 rótulos diferentes de 22 vinícolas. O Estado é reponsável por 90% dos espumantes vendidos no Brasil.

De ouvir falar

O debate em si não muda voto, posto que apenas uma fração dos eleitores os assistem. O que muda voto é o que se diz do debate, amplificado pela mídia, redes sociais e o boca-a-boca.

Eternos bejoqueiros

Em algum momento, imperadores, reis, presidentes, ditadores, deputados e vereadores tiveram que cumprir o ritual de beijar crianças na campanha. Como dizem os advogados, é petição inicial e não recurso extraordinário.

Bola ao centro

Fim de jogo, quem ganhou foi Lula (PT) e quem perdeu tem que enfiar a viola no saco. Agora é torcer para que tudo dê certo. No mínimo, menos errado.

Miúdas