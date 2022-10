Dose dupla na Federasul

Fernando Albrecht

O Tá na Mesa de ontem teve palestras de Daniel Randon e Jorge Gerdau Johannpeter. A cereja do bolo foi a comemoração dos 95 anos da Federasul, com brinde de espumante amplo, geral e irrestrito dos presentes. Também foi lançado o livro comemorativo da entidade, com curadoria de conteúdos do jornalista Tulio Milman e edição de Leonid Streliaev. A casa estava lotadíssima e um dos motivos foi a homenagem aos sete ex-presidentes da entidade (matéria nesta edição).