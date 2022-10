Gigante sobre rodas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

É de pasmar o tamanho dessa criança deitada na longa carreta desfilando nas ruas do Alegrete. A julgar pelas raízes expostas, ou vai ser transplantado ou foi vítima de um acidente climático. É mais ou menos do tamanho do abacaxi que o Brasil precisa descascar.

Quando explodem as paixões I

A violência não é feita só de tiros e facadas. A violência já campeava muito antes, sob forma de pequenos assassinatos, como uma infinidade de olhos roxos, dentes quebrados, laterais riscadas e retrovisores vandalizados. É um processo como a formação de um tornado, que vai somando potência.

Quando explodem as paixões II

Junte-se a isso o avanço da criminalidade e as facções, em parte facilitada por legislação branda e visões míopes que até colocam os policiais como bandidos cada vez que algemam alguém, consequência do coitadinho, mesmo que o detido seja o mal em forma humana.

Repressão e prevenção

Questionado sobre o combate às facções criminosas por este colunista, o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) defendeu investimento em presídios, repressão à criminalidade nas ruas - com policiamento e inteligência - e prevenção com educação para os jovens. Propõe chegar a 50% de escolas estaduais em tempo integral no Ensino Médio. Entrevista especial nesta edição.

Vale quanto pesa

O PT gaúcho divulgou nota em que recomenda o voto dos petistas em Eduardo Leite (PSDB). O texto fala em "voto crítico". Nas urnas, vale igual ao voto entusiasmado. É uma variante do voto protesto.

Três em um

Xi Jinping, secretário geral do PC chinês, torna a China novamente a ser governada por um homem só. Não é novidade no Brasil. Também estamos sendo governados por um homem só.

Bengalada na bengala

Finalmente alguém se flagrou e entrou com projeto para mudar o infame ícone de idoso ser representado como pessoa com bengala. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a mudança de pictograma, projeto do deputado Martins Machado (Republicanos).

Aqui se faz, aqui se paga

Ao longo do tempo criou-se na opinião pública um sentimento alicerçado nos atos do STF e agora do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tem-se medo deles, quando se deveria ter respeito.

Fogo baixo

Conjecturas sobre quem lucra e quem perde com o caso Roberto Jefferson (PTB) ainda estão sendo processadas nas cabeças dos eleitores. Levará alguns dias até cristalizar a convicção determinante para seu voto. Até o final da semana, o PT advertia que a vantagem de Lula estava diminuindo.

O início de tudo

Não à toa que o PT já detestava Roberto Jefferson antes. Ele quase implodiu o governo do PT em 2005, ao delatar o esquema de compra de votos que ficaria conhecido por mensalão.

Dá ou desce

Alguém deveria perguntar a Lula se ele é a favor da censura como a imposta pelo TSE. Sim ou não, nada de ficar dando voltinha como liquidificador.

Feitiço do tempo

O empresário Luciano Hang comentou o vazamento de um áudio de forma descontextualizada. E asseverou que o áudio é de 2018.

A árvore Sarney

O ex-presidente José Sarney (MDB) veio a público dizendo que defende "um Supremo forte". Até aí morreu Neves. Forte ele já é. É o óbvio ululante travestido de sabedoria. É como um antigo governador gaúcho, que dizia que as árvores crescem até a altura que atingem.

Igualdade provisória

Sobre a guerra contra fake news. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros.

Miúdas