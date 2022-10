Só falta o penico

Fernando Albrecht

O segundo adiamento do prazo de entrega das obras do Centro Histórico de Porto Alegre pode ter um terceiro. Da primeira vez, os obreiros alegaram que encontraram tubulações, cabos e outros entraves. My God. Até um turista saberia dessa condição, antes de dar a primeira picaretada no piso. É milagre que ainda não encontraram um penico histórico.