Amigos para sempre

Não existe fidelidade e amizade maior do que a de um sem-teto e seu cão. É o caso de Billy e o Aldoir na avenida Independência. Reparem como o cão está bem tratado e o detalhe do cobertor. E Aldoir não fica só pedindo ajuda, não, vende livros para melhorar o miserê com seu guarda-costa canino no bairro da região central da Capital.

Guerra de torcidas

Além do clima tenso entre os candidatos ao Piratini, o debate entre Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) ontem na Federasul também teve guerra de torcidas. Os apoiadores de Onyx se destacaram na chegada do evento, agitando bandeiras e cantando jingle em frente ao Palácio do Comércio. O grupo de Leite ganhou espaço no debate, com fortes aplausos a cada fala do tucano.

Quanto mais melhor

Sejamos honestos. Apenas uma parcela gostaria de um debate sem agressões regido pelo bom mocismo. Como nas lutas entre gladiadores no Coliseu da Roma antiga, a plateia quer ver sangue.

Simone, a terceirizada I

A senadora Simone Tebet é uma anomalia eleitoral. É o maior cabo eleitoral de Lula (PT) mesmo sendo do MDB. Organiza reuniões e jantares com empresários pesos-pesados e também com instituições empresariais.

Simone, a terceirizada II

A anomalia? Se tivesse feito o mesmo esforço em prol da sua candidatura ao Planalto no primeiro turno, talvez pudesse estar no segundo. Temos aí um raro caso de candidato que funciona melhor para o outro do que para si mesmo.

A surpresa do dia

Apesar de apoiar Lula, o ex-ministro Henrique Meirelles (MDB) está pessimista com a economia se o petista vencer. Para o site Poder360, Meireles disse que "as ideias da esquerda seguem predominantes", e que Jair Bolsonaro (PL) ainda pode vencer.

Samba do partido louco

Os partidos políticos, hoje, são como as bandeirolas coloridas presas por um fio em festas junina ou festas de igreja: mera decoração.

Sentado espero

Esperar que o Congresso Nacional tome alguma iniciativa para fazer uma reforma partidária de verdade é o mesmo que acreditar que melancia brote com alça.

Nota de repúdio

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) emitiu nota de repúdio "diante da escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões".

Advogados Trabalhistas

A advogada gaúcha Bernadete Laú Kurtz é a nova presidente da Abrat. Ela foi eleita por aclamação no último final de semana, em São Paulo. Algumas curiosidades chamam a atenção para a história da advogada. Bernadete é uma das fundadoras da entidade, que surgiu em 1977.

Quem quero ser?