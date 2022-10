Achados no espaço

Tudo é natural, inclusive o sobrenatural. Como é que o cara de baixo segura o de cima sem encostar a barra na perna e o de cima estar sentado em cima do nada, sem que ambos denotam o menor esforço e sem fios aparentes nem por baixo, nem por cima e nem para os lados? Valeu para estes caras na Rua da Praia doações generosas do respeitável público.

Causo alegretense

Depois do causo da traíra que tinha um dente de ouro contado por um capataz de estância do Alegrete, vem a conversa de uma empregada da mesma estância, veterana que já trabalhou com muito doutor da cidade, e de doutor viajado com muito dinheiro. Isso foi nos anos em que não existiam as aplicações financeiras como hoje, havia apenas a poupança e letras de câmbio. Pois a dona N. ficava sentada em um canto ouvindo e absorvendo todas as conversas dos patrões. Certa vez ela ouviu uma conversa sobre o alto custo dos hospitais. Quieta e atenta como coruja de corredor, desferiu uma sugestão. - Por que não venderam as "letras de cãibra"? De outra feita, foi a vez dela de se queixar de um problema familiar envolvendo menores. - Quando o "conselho consolar" chegou, achou a situação muito feia e chamou a polícia. Terminou que minhas irmãs foram mandadas de "canguru" para a delegacia para a "odiência". Tudo aconteceu porque a menina não tirava os olhos da nova "TV de plasta" que o pai comprou. O tempo encarregou-se de embotar os ensinamentos vindos dos professores e da convivência com pessoas cultas. A alma atrofiou-se, impedida, pelos costumes da época e pelo senso de obrigação, de florescer e alçar voos maiores.

Terra de ninguém

É uma barbaridade como os ciclistas dos aplicativos pedalam no Centro Histórico. Ontem, por volta do meio dia, um deles quase atropelou uma senhora idosa que mal conseguia caminhar e ainda saiu xingando a senhora. A Brigada diz que não é com eles, a Guarda Municipal diz que não é com eles, a EPTC limita-se a dizer que adverte (?) os aplicativos, mas, no fundo, ninguém faz nada...

Já ganhou!

Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmam que já foram gastos mais de R$ 153 milhões do Fundão a advogados de políticos, informa o Diário do Poder, do jornalista Cláudio Humberto. "Com dinheiro de sobra, o União Brasil esbanjou e já transferiu mais de R$ 27 milhões do bolso do contribuinte para o bolso dos advogados", alfineta.

Dois pesos, duas medidas

Até agora, Bolsonaro tem sido o maior saco de pancadas até da Justiça Eleitoral. Não passa um dia sem que ele não seja proibido de dizer isso ou aquilo de Lula. Enquanto isso, Lula pode gritar os desaforos que quiser que o trem não pega.

Inovação nas agências

O Sistema Nacional das Agências de Propaganda no RS (Sinapro RS) prepara uma edição especial do evento Frente a Frente para o dia 27 na ESPM/14h, tema: Modelo de gestão para inovação em agências de publicidade.

A turma dos 50

O Cremers promove, nos dias 19 e 20 de outubro, às 18h, no Teatro da AMRIGS, em comemoração ao Dia do Médico, uma homenagem aos profissionais que completaram 50 anos de profissão.

Sem drogas na bombacha

O grupo nativista Clóvis Mendes e os Balseiros percorrerá a região Norte do Estado cantando e contando causos na luta contra as drogas e os acidentes de trânsito. O musical do bem se apresentará para cinco mil jovens da rede pública de ensino em dez cidades gaúchas.

Ué!