Santinhos do pau oco

Como em outras efemérides religiosas, o feriado de Nossa Senhora de Aparecida nesta quarta-feira, 12 de outubro, deve levar um pequeno exército de políticos para o santuário, em São Paulo. Se fosse antes do primeiro turno, não teria lugar nem pendurado no teto.

Santinhos de pau oco II

Como a Nossa Senhora dos Navegantes por aqui, em décadas passadas. Mesmo ateus convictos iam lá dar uma rezadinha de mentira. Só faltava se vestir de anjinho e subir a escadaria da igreja de joelhos com asas de algodão colado em isopor.

Eu fora

Candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet (MDB) ao Planalto, a senadora tucana Mara Gabrilli, de São Paulo, disse para a revista Veja que não vai votar no ex-presidente Lula (PT) no 2º turno da eleição. "Seria uma contradição, Lula dilacerou o País", justificou.

Eu dentro

É bem possível que Simone Tebet ocupe algum cargo importante no governo federal, se Lula vencer a eleição. Os dois já se relincharam, como se diz na Fronteira. Brabo o MDB não fica.

O pioneiro Sardinha

O primeiro bispo do Brasil, dom Pero Fernandes, foi comido pelos índios no tempo do Brasil Colônia, em 1556, e por isso ficou célebre, sendo conhecido como Bispo Sardinha. Já Hannibal The Canibal também devorava gente, mas na ficção. Agora, a campanha de Lula acusa Jair Bolsonaro (PL) do mesmo delito por causa de uma entrevista. É muita fantasia aplicada na política, credo em cruz Ave Maria!

Confraria feminina

As corretoras da RE/MAX no Estado criaram a primeira confraria feminina da rede de franquia imobiliária no País, a "Re/Máximas". Na primeira reunião, compareceram 50 mulheres.

Cibersegurança

A Netfive, empresa com foco na segurança da informação, aproveita outubro, mês da Cibersegurança, para fomentar a consciência do público sobre o assunto, propondo "Missões no Ciberespaço", que são desafios para estimular o conhecimento sobre o tema. No site netfive.com.br/suamissaonociberespaço.

Jair na escadaria

O ex-governador Jair Soares (PP, 1983-1987) participou, nesta segunda-feira, do ato de apoio do PP gaúcho à candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) a governador. O candidato conclamou o progressista a subir junto à escadaria do Palácio Piratini no dia 1º de janeiro de 2023, caso seja eleito para comandar o governo gaúcho.

Dançando no Butantã

Além da luta para conquistar o Palácio Piratini, uma outra peleia se travará assim que o TRE anunciar o novo governador do Estado: quem será o novo líder do governo na Assembleia Legislativa. O novo líder vai precisar ter muito molejo e jogo de cintura, porque o futuro governo, por ora, não terá maioria na Casa, seja Eduardo Leite (PSDB) ou Onyx o eleito.

Startups do BRDE

Concluída a etapa de provas de conceito junto às empresas âncoras, o programa de aceleração de startups do BRDE entra na sua reta final no Estado. As 10 startups selecionadas estão passando pelas últimas fases de cursos e mentorias, contemplando a modelagem de negócios, pesquisa de mercado, marketing e processo de vendas.

Boa notícia

Após um ano da elaboração do marco legal das ferrovias, o que abriu a possibilidade de a iniciativa privada projetar, construir e operar linhas férreas e terminais ferroviários no Brasil, a quantidade de pedidos de novas ferrovias chegou a 89.

Queixas de leitores

Vários leitores estão se queixando do preço do estacionamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, cobrado pela Estapar. A cobrança também é feita para quem fica mais de 10 minutos na área de embarque e desembarque.

Nem Hitler, nem Stálin

A comunidade ucraniano-brasileira ganha uma importante história de representatividade e resistência com este novo lançamento, o livro "A Fortaleza de Wira" (Editora Intersaberes). Conta a história de Vera Kloczak - mulher que sobreviveu ao nazismo. A obra é uma parceria entre Anderson Prado e Henrique S. Vitchmichen.

Papo de comadre