Festa de arromba na Federasul

Fernando Albrecht

Os 95 anos da Federasul serão comemorados no próximo dia 28 de outubro e, desde já, o prédio do Palácio do Comércio (sede da entidade) recebeu um banner de 22 metros de comprimento por 2,80m de largura, ocupando sete andares do edifício de oito pavimentos, no Centro Histórico de Porto Alegre. O bolo de aniversário terá as mesmas dimensões?