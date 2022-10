A grande noite alemã

Festejado no dia 3 de outubro, mas com festa realizada no dia 4 no Theatro São Pedro, o Dia da Unidade Alemã reuniu um grande número de pessoas e autoridades que ouviram com atenção as palavras do cônsul-geral da Alemanha para o RS e SC, Milan Andreas Simandi. Prefeitos de Santa Catarina estiveram presentes. Como se recorda, durante o jugo soviético, eram duas as Alemanhas, a Oriental e a Ocidental, divididas pelo Muro de Berlim. Daí, a celebração do Dia da Unidade Alemã.

A importância do observador

A forma como alguns partidos apregoam crescimento nas eleições parece a história dos 100 metros rasos disputados por um atleta russo e outro norte-americano nos anos da Guerra Fria, para o tira-teima entre capitalismo e comunismo. O americano ganhou com folga do atleta soviético, que comeu poeira. No dia seguinte, o Pravda, porta-voz do Kremlin, deu a seguinte manchete: - O herói comunista ficou em segundo lugar. E logo abaixo. - O americano ficou em penúltimo.

Já ganhou

Mesmo se perder no segundo turno, Jair Bolsonaro (PL) é o grande vencedor das eleições. A direita campeia no Congresso Nacional, bem como em boa parte dos estados e Assembeias Legislativas.

Vinicius e a chama

Lula é o PT, assim como Bolsonaro é o PL, enquanto existirem. A mosca na sopa é saber se a marcha para a direita é temporal, ou, como dizia Vinicius de Moraes, que seja eterno enquanto dure posto que é chama.

Feito na América Latina

A já conhecida posição da publicação The Economist - que afirma que um novo mandato de Bolsonaro será ruim para o Brasil e para o mundo - teve mais destaque do que disse em paralelo, que Lula tem "traços preocupantes de esquerdismo antiquado". Bem, é a América do Sul, não é mesmo?

Profeta do passado

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) abriu o voto para Lula. Grande novidade. De certa forma, já o tinha aberto antes da campanha. Como dizia o Barão de Itararé, de onde menos se espera dali mesmo é que não sai nada.

Fardados para 2026

Se Eduardo Leite (PSDB) vencer o segundo turno disputa ao Piratini, o vice Gabriel de Souza (MDB) pode se fardar para ser candidato a governador em 2026. A questão é outra. Se o MDB ainda continuar no soro, o esforço terá que ser dobrado. Se for reeleito prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo pode ser o outro nome do MDB para o Piratini em 2026. Especialmente se Leite não for reeleito. Vai ser outra ronha no MDB mais adiante.

Palmas para o TRE

E também para o presidente do tribunal no Rio Grande do Sul, desembargador Francisco José Moesch. O TRE-RS foi o primeiro entre seus pares que finalizou a totalização dos votos no primeiro turno entre os regionais com maior número de eleitores. O resultado final da eleição no RS foi confirmado às 22h25min.

Parabéns para vocês

O Tá na Mesa da Federasul homenageou o aniversário de duas instituições ilustres, o Hospital Moinhos de Vento, já registrado nesta página, e os 45 anos da Rede Pampa.

Direito Tributário

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) promove hoje e amanhã o IX Congresso de Direito Tributário, no auditório da AIAMU, Centro Histórico de Porto Alegre.

Alfonso Abraham

Faleceu o fotógrafo Alfonso Abraham, o Espanha, que muitas vezes colaborou com imagens preciosas para a página 3. Um grande amigo e um grande profissional. É uma dupla perda.

