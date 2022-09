Sua majestade, a urna

Fernando Albrecht

Está nesta imagem o instrumento que determinará os próximos anos do Brasil. Será nelas que os brasileiros escolherão presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. A imagem da urna eletrônica foi colhida no depósito do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Porto Alegre, pela reportagem do JC. Um detalhe que poucos eleitores conhecem, o equipamento menor, à direita da urna, é o controle dos mesários.